Експерти от Европейския център по транспортни политики (ЕЦТП) посетиха в късния следобед мястото на главен път Е-79 в община Монтана, на което в 20:15 часа снощи при катастрофа един човек загина, а други трима бяха ранени.

Войната по пътищата

Със специален уред експертите премериха съпротивлението на хлъзгане на асфалта между километър 86 -и и 87-ми на пътя в района на село Смоляновци и отбивката за село Каменна рикса и установиха, че поради износване на горния слой сцеплението на гумите на автомобилите и асфалта е ниско и не отговаря на нормите. По време на измерването движението в участъка беше спряно от полицията, припомня БТА.

Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики заяви пред журналисти, че при норма на сцепление против хлъзгане 55 SRT (Skid Resistance Tester), измерванията са най-много до 40-45 SRT, като целият измерен днес участък е в такова състояние. Тя коментира, че това е проблем за цяла Северозападна Българи. При други измервания в региона са отчетени много ниски стойности от 0,01 SRT при норма от 55. Където има кръпки по асфалта, това е често срещан проблем и съпротивлението на хлъзгане е много ниско, обясни Русинова. "Износващият слой на асфалта е консуматив, който се подменя на определено време. Тук трафикът е много натоварен и е трябвало преди повече от 10 години да бъде подменен. В този участък асфалтът е стар и износен, което е типично за района на Северозападна България и за цяла Северна България. На много места измерваме такива стойности. Това е опасно и трябва да се вземат мерки. Този участък трябва да влезе в участъците в концентрация на пътнотранспортни произшествия (ПТП) и ние ще препоръчаме това в доклада, който ще изготвим на база проверката и измерванията", обяви Русинова.

При челен сблъсък с тежкотоварен камион с прикачено ремарке в този пътен участък снощи загина мъж на 48 години от Силистра, който шофирал автомобил "Рено Канго", а в него пътували още съпругата му и двамата му синове на 15 и 21 години. В момента двете момчета са на командно дишане в реанимацията на болницата в Монтана с множество коремни, гръдни и черепно-мозъчни травми, а майка им е с коремна травма и счупен крайник. За изясняване причините за катастрофата са назначени автотехническа, медицинска и други експертизи. Те трябва да установят защо лекият автомобил е навлязъл в лентата за движение на товарния и така се е стигнало до тежкото произшествие.

Снимка: БТА

