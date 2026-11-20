Протестиращите настояват втората година от майчинството да се заплаща със 70% от осигурителния доход, предупреждават за над 100 млн. евро по-малко за лична помощ и искат реформа в ТЕЛК

5179 Снимка: БТА

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Родители, майки, хора с увреждания и лични асистенти излязоха на протест пред Народното събрание в София с искания за по-високи социални плащания, по-добра защита на семействата и промени в проектобюджета за 2027 г.

Демонстрацията започна в 10:00 часа под надслов "За достойнство, права и справедливост". Организатори са сдружение "Достойнство 2023" и гражданската инициатива "Родители за достойно майчинство", които обединиха първоначално планираните си отделни протести в обща инициатива.

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Проявата е предварително заявена в Столичната община, а на място има полицейско присъствие, съобщава БТА.

Недоволството е насочено срещу част от параметрите на бюджета за следващата година и предлаганите законодателни промени, които според организаторите могат да засегнат правата и финансовата сигурност на уязвими групи.

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Искат 70% от осигурителния доход за втората година от майчинството

Сред основните искания на протестиращите е обезщетението за отглеждане на дете през втората година да бъде 70% от брутния осигурителен доход на майката, с гарантиран минимален размер не по-нисък от линията на бедност и ежегодна индексация.

От инициативата "Родители за достойно майчинство" настояват още майките, които се върнат на работа преди изтичането на отпуска за отглеждане на дете, да получават 100% от полагащото им се обезщетение от Националния осигурителен институт.

В проекта на бюджет за 2027 г. правителството предлага обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст да се увеличи от 398,81 на 450 евро. Предвидено е също изплащаното обезщетение при неизползване на съответния отпуск да нарасне от 50 на 75%.

Протестиращите обаче смятат, че тези мерки не осигуряват достатъчно предвидима подкрепа за семействата.

Те настояват и за ежегодна индексация на детските надбавки, по-добра защита на бременните жени на работното място, допълнителна подкрепа за студентките майки и премахване на задължението родителите да съхраняват пет години касови бележки за новите данъчни облекчения за извънкласни дейности.

В проектобюджета за 2027 г. са заложени допълнителни 72,5 млн. евро за увеличаване на девет от общо 12 вида семейни помощи. Предвижда се и повишаване с 35 евро на доходните критерии за достъп до тях.

Според правителствените разчети месечните помощи за деца до завършване на средно образование ще достигнат 30 евро за семейство с едно дете, 65 евро за две и 100 евро за три деца при изпълнение на съответните доходни условия.

Снимка: БТА

Орязани средства за лична помощ

Друг основен акцент на демонстрацията са правата на хората с увреждания и предвижданите промени в Закона за здравето и Закона за личната помощ. Според организаторите през 2026 г. за механизма "Лична помощ" са планирани 880,8 млн. евро, докато в проекта за 2027 г. са заложени 777,2 млн. евро. Разликата е 103,6 млн. евро, или приблизително 11,8%.

Притесненията им са свързани и с предвидения в бюджетната прогноза ефект от 228,3 млн. евро намаление на разходите чрез промени в механизмите за оценка и контрол при определяне на правото на достъп до лична помощ.

Организациите настояват за яснота как ще се прилагат новите критерии и за гаранции, че хората, които действително се нуждаят от ежедневна подкрепа, няма да бъдат лишени от нея.

От "Достойнство 2023" искат оттегляне на предложените изменения, свързани с личната помощ, реална реформа в ТЕЛК и справедливи промени в Закона за здравето.

Сред исканията е и ежегодно осъвременяване на месечните помощи за деца с трайни увреждания по т.нар. швейцарско правило.

В проектобюджета за 2027 г. са предвидени месечни помощи от 704 евро за деца с 90% и над 90% степен на увреждане, 342 евро за тези със степен от 70 до 90% и 281 евро при степен от 50 до 70%.

От Министерството на труда и социалната политика са обявили увеличение със 100 евро на подкрепата за децата с най-висока степен на увреждане. Организациите обаче настояват плащанията да бъдат индексирани ежегодно, а не да зависят само от решенията за отделни бюджетни години.

Снимка: БТА

"Ние не сме статистика"

"Искаме да обмислят всичките проектозакони и да не решават всичко скрито-покрито", заяви пред БТА Ваня Кирилова-Дунгарова от сдружение "Достойнство 2023". Тя настоя управляващите да поканят представителите на гражданските организации на разговори и да се запознаят с реалните проблеми на засегнатите семейства.

"Ние не сме статистика", подчерта Кирилова-Дунгарова.

Според организаторите гражданските организации трябва да участват в изработването на законодателните промени, вместо да бъдат поставяни пред вече взети решения.

Те изразяват недоволство и от начина, по който се провеждат обсъжданията на бюджета и социалните реформи. По техни твърдения представители на граждански организации не са били допуснати до обсъждането на проектобюджета в парламентарната комисия по труда и социалната политика на 18 ноември. На същата дата комисията прие проекта за държавен бюджет за 2027 г. на първо четене.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че са осигурени средства за възнагражденията на личните асистенти и че механизмът за предоставяне на лична помощ продължава да бъде обвързан с минималната работна заплата.

Според нея предстои да се обсъди дали подкрепата достига в подходящ размер до хората, които действително се нуждаят от нея, и дали наличният ресурс се използва ефективно.

Министърът обяви, че на 24 ноември ще се проведе заседание на Националния съвет за хората с увреждания, на което ще бъдат разгледани предстоящите промени в Закона за личната помощ и мерките срещу фалшивите ТЕЛК решения.

Ако не последва адекватна реакция от институциите, организаторите на протеста заявяват готовност за нова демонстрация, която да обхване и други населени места в страната.

Снимка: БТА

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