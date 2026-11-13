Над 5000 души вече са подкрепили петицията на СРП заради заплати около 700–800 евро и планирани съкращения

7933 Снимка: БТА

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Съдебни служители от съдилищата и прокуратурите в страната излязоха на символични протести срещу финансовите параметри в проектобюджета за 2027 г., предават кореспонденти на БТА.

Демонстрациите преминаха под общия надслов "Невидимите в съдебната система" и се проведоха предимно по време на обедните почивки, без да се прекъсва административното обслужване на гражданите и ходът на съдебните заседания.

Основните искания на протестиращите са насочени срещу заложеното едва 5-процентно увеличение на възнагражденията, намерението за отнемане на предвидените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) средства за представително облекло и опасенията от планирани съкращения на персонала.

Недоволството бе подкрепено от национална петиция, инициирана от Софийската районна прокуратура (СРП), в която вече са се подписали над 5000 съдебни служители, съдии и прокурори, включително целият състав на съдебния район в Ямбол.

Зад исканията на администрацията официално застанаха Върховният касационен съд (ВКС), Съюзът на съдиите в България и множество магистрати по места с предупреждение, че предвидените ограничения накърняват капацитета и независимостта на съдебната власт.

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Основното недоволство в столицата се фокусира пред сградата на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд, където служителите наредиха празни столове с плакати "Без нас правосъдието не може да работи". Деловодителят Стела Стойкова показа фиш на новоназначен колега за 782 евро нето, подчертавайки нуждата от ежемесечни компенсации, ако парите за облекло отпаднат.

Прокурорската служителка Даниела Мотева отбеляза, че след 20 години стаж заплатата ѝ се доближава до минималната за страната, а колегата ѝ с двугодишен опит Ан Мари Стефанова посочи, че с доходи около 800 евро не може да следва висше образование или да издържа семейство в София. От СРС излязоха и с позиция, че отпадането на парите за дрехи не е единственият проблем в проекта.

Снимка: БТА

В Стара Загора протестиращите издигнаха глас срещу опасенията от масови съкращения. Председателят на секцията на Сдружението на администрацията в съдебната власт (САОСВ) Камен Йорданов нарече "мит" представата за високите заплати, уточнявайки, че деловодителите, секретарите и архиварите са на 802 евро основна заплата (717 евро чисто), и определи предвиденото 5-процентно увеличение като "обидно малко".

Съдебният администратор в Окръжната прокуратура Стоян Андреев изтъкна нарасналото натоварване с новите системи за документооборот, а Ивелина Колева от Административния съд напомни, че по закон служителите нямат право на втори трудов договор или участие в търговски дружества.

Снимка: БТА

В Хасково Елена Касабова от Окръжния съд посочи възнаграждение от около 740 евро за съдебните секретари при многочасови заседания и строг дрескод, а председателят на Районния съд Пламен Георгиев подкрепи администрацията с думите, че без нейната компетентност правораздаването би било затруднено.

Снимка: БТА

В Пловдив недоволните излязоха пред Съдебната палата в обедната си почивка, като Милена Левашка предупреди за отлив на кадри заради психическото и физическото натоварване, подкрепена от окръжния съдия Елена Герцова, а деловодителят в Окръжната прокуратура Мила Матакова определи началната заплата от 890 евро нето там като крайно недостатъчна за висшисти с чужди езици.

Снимка: БТА

В Кърджали протестиращите, подкрепени от местни съдии, обясниха, че заложените 5% увеличение са наполовина на обещаните преди това 10%, на фона на планирано 10-процентно съкращение на персонала. Таня Цинова нарече 5-процентната индексация "подигравка", Радослав Марков призова управляващите да видят огромния обем дела в малките градове, а Мариана Суркова обобщи, че ще ги натоварят с повече работа, докато им плащат по-малко.

Снимка: БТА

Сходни искания обединиха и градовете в Северна и Североизточна България. В Плевен служители на трите съдилища и двете прокуратури издигнаха плакати "И ние заслужаваме уважение" и "Стига хули, обиди и несправедлива критика", като Ивайло Цветков открои като проблем не само 5-процентния ръст и отнемането на парите за облекло, но и промяната в осигурителния режим на 60 към 40.

Снимка: БТА

В Ловеч председателят на секцията на САОСВ Весела Кръстева посочи, че средствата за облекло отдавна компенсират ниските заплати и помагат на служителите да покриват кредитите и сметките си.

Снимка: БТА

В Разград заместник-окръжният прокурор Емил Енчев отбеляза, че при 802 евро минимална основна заплата (717,80 евро средна) 5-процентното увеличение от около 40 евро бруто ще бъде напълно изядено от данъци и осигуровки, и заяви, че мирните протести ще продължат в рамките на Конституцията и закона.

Снимка: БТА

В Русе Гергана Маркова от Районната прокуратура заяви пред БТА, че администрацията и подкрепящите ги магистрати настояват за справедливо отношение, тъй като "не са невидими", а в Силистра прокурор Теодор Желев определи бюджетните предложения като незаконосъобразна намеса в съдебната власт, подчертавайки, че Законът за държавния бюджет не може да отменя права от Закона за съдебната власт.

Снимка: БТА

Вълната от недоволство обхвана активно и Югоизточна и Югозападна България. В Бургас служители от всички нива протестираха в обедната пауза срещу орязването на правата си, като дописките припомнят, че още на 3 септември Пленумът на Висшия съдебен съвет прие проектобюджет на съдебната власт за 2027 г. с разходи над 868 млн. евро.

Снимка: БТА

В Ямбол говорителят на Окръжния съд Румина Колева потвърди, че подписката е подкрепена единодушно от всички деловодители, секретари, призовкари и шофьори с настояване да се запазят полагаемите по закон до две заплати за облекло при стартови възнаграждения от 800 евро.

Снимка: БТА

В Пазарджик протестиращите и подкрепящите ги магистрати изтъкнаха същата роля на тези средства, а в града бе акцентирано и на официалната позиция на Върховния касационен съд (ВКС), който предупреди, че промените застрашават бюджетната самостоятелност и административния капацитет на съдебната власт.

Снимка: БТА

Подкрепа към протеста дойде и от Перник, където към демонстрацията се присъедини съдия Спас Спасов, работил десет години като съдебен служител. Той определи възнагражденията от около 800 евро бруто като "обидни", припомни липсата на гарантирани тринадесети заплати и предупреди, че съдебната система "не може да функционира на мускули", докато съдебният секретар Антония Стоева посочи, че младите кандидати се отказват масово заради ниското заплащане, а Съюзът на съдиите в България обяви подкрепата си.

Снимка: БТА

В Благоевград съдебният администратор на Окръжната прокуратура Димитър Зотев описа отговорностите в системата като "огромни" на фона на стартовите заплати до минималната, а колегата му от Административния съд Василка Каламска увери, че делата продължават нормално, но подчерта, че макар парите за облекло да са "трън в очите", те остават "единственият стимул, който крепи новите служители" с високи юридически и дигитални умения.

Снимка: БТА

Във Велико Търново съдебните служители излязоха пред Съдебната палата в подкрепа на инициативата "Невидимите в съдебната система", заявявайки, че категорично не приемат популизма и опитите за настройване на общественото мнение срещу съдебната власт. Протестиращите подчертаха, че не настояват за привилегии, а за справедлива оценка на труда си, и се обявиха против противопоставянето на работните заплати срещу социалните плащания.

Снимка: БТА

По думите им социалната подкрепа е отговорност на държавата, но достойното заплащане е право на всеки работещ, поради което администрацията не бива да бъде превръщана в удобна мишена за политически внушения.

Във Враца магистрати и служители от съдилищата и прокуратурата излязоха пред Съдебната палата, позовавайки се и на разпространената позиция на ВКС с точните финансови загуби - при отпадане на средствата за облекло (2832 евро за тази година, като остават само до 500 евро за съдийски тоги) и промяната на осигурителната тежест от 80:20 на 60:40, служител във върховния съд ще получи с 3669,12 евро по-малко на годишна база през 2027 г.

Снимка: БТА

Председателят на секцията на САОСВ към Районния съд Николай Георгиев уточни пред БТА, че над 4000 души само от системата са подкрепили петицията на сдружението, тъй като за начинаещите на заплата малко над минималната парите за облекло са единствената мотивация, а Светослав Цеков от Административния съд даде пример с Окръжния съд във Враца, където при три конкурса за системен администратор миналата година не е имало нито един кандидат.

Във Видин служители и магистрати от Районната и Окръжната прокуратура, заедно със свои колеги от Административния и Районния съд, се събраха пред сградата на прокуратурата в областния град, включвайки се в инициативата "Невидимите в съдебната система".

Снимка: БТА

Те изразиха солидарност с колегите си от Софийската районна прокуратура и заявиха несъгласието си предвидените в проектобюджета за 2027 г. параметри за възнагражденията, присъединявайки се към общия призив за достойно заплащане и зачитане на труда на съдебната администрация.

В Габрово съдебни служители и магистрати от Окръжната и Районната прокуратура се събраха пред Съдебната палата в града, за да изразят недоволството си от законодателните мерки в проекта за държавен бюджет за 2027 г., засягащи съдебната власт.

Снимка: БТА

Те също се позоваха на позицията на съдиите и служителите от Върховния касационен съд, предупреждаваща, че предлаганите промени засягат пряко професионалния им статут и независимостта на съдебната система и ще доведат до сериозно намаляване на годишните им доходи заради отпадането на парите за облекло и новата осигурителна тежест.

В Търговище магистрати и служители от Окръжната и Районната прокуратура, както и от Окръжния и Районния съд, протестираха пред Съдебната палата с искане за справедливо заплащане и кадрова устойчивост, като положиха подписи в националната петиция, инициирана от СРП.

Снимка: БТА

Пред БТА завеждащият служба в Окръжната прокуратура Янка Драгнева обясни, че основното недоволство е срещу мерките в проектобюджета за 2027 г., засягащи съдебната администрация, а исканията са за запазване на ежегодните средства за работно облекло по Закона за съдебната власт и за това гласът на служителите да бъде чут при решенията за професионалния им статут.

Във Варна служители от Районния, Окръжния, Апелативния и Административния съд, както и от Окръжната и Апелативната прокуратура, се събраха пред трите съдебни палати в обедната си почивка в подкрепа на националната инициатива "Невидимите в съдебната система".

Снимка: БТА

Председателят на регионалната секция на Националното сдружение на съдебните служители Мирослава Славчева посочи, че възнагражденията на новоназначените кадри са твърде близки до минималната за страната на фона на сериозната отговорност, и отхвърли ширещите се в обществото внушения за огромни заплати в съдебната администрация.

Протестните действия протекоха мирно, без да бъде прекъсвано административното обслужване на гражданите в регистратурите и деловодствата.

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