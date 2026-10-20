Недоволството е насочено срещу условията за специализация, ниските възнаграждения и липсата на достатъчно конкретни мерки за подобряване на професионалната среда

8616 Снимка: БТА

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Студенти по медицина и млади лекари отново излязоха на протест в София заради забавените според тях действия и реформи в здравната система. Демонстрацията под надслов "Не ви ли е неудобно?" започна в 18 часа пред Министерството на здравеопазването и е организирана от инициативата "Бъдеще в България".

Протестът е заявен в Столичната община и на място има засилено полицейско присъствие. Протестиращите скандират "Стига обещания" и "Бъдеще в България".

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"Днес сме се събрали за пореден път пред Министерството на здравеопазването, тъй като не виждаме достатъчно резултати относно нашите искания - дигитализация на процеса на специализация и назначаване на специализация, както и достойно възнаграждение на специалистите в сферата на здравеопазването, не само на лекарите, но и на всички останали", каза за БТА един от организаторите д-р Белослава Томова.

"В момента повечето колеги, поне новозавършилите, работят на огромно натоварване за ниски заплати между 700 и 1000 евро. Нашата цел е да направим така, че да имаме високи основни заплати, а не да се зависи от допълнителното материално стимулиране, което може да го има, може и да го няма", добави тя.

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Част от исканията на протестиращите са единен портал за специализациите с ясни, прозрачни и проследими условия, в който абсолютно всички болници и всички лечебни заведения да бъдат задължени да публикуват абсолютно всичко и да се кандидатства единствено чрез него, заяви един от организаторите д-р Даниел Кипров.

Протестиращите са категорични, че състоянието на здравната система засяга всички български граждани, а проблемите с недостига на кадри, заплащането и организацията на медицинската помощ имат пряко отражение върху пациентите.

"Нашите искания са за промени в Наредба № 1, която регламентира специализацията, като настояваме за по-високо заплащане на специализантите, както и на останалите медицински специалисти", заяви Константин Костов пред БНР.

Снимка: БТА

Зина Грачанлиева също настоя за по-голямо признание от страна на държавата за труда и продължителното обучение на бъдещите лекари.

"Смятам, че студентите по медицина, както и българските лекари, заслужават да бъдат оценени от държавата за работата, която вършат, защото тя никак не е лесна. Те заслужават признание и за дългогодишното си образование, и за труда, който са положили през тези години", каза тя.

Снимка: БТА

За риска България да продължи да губи медицински специалисти предупреди д-р Белослава Томова. "Ако следваме статистиката, много колеги след завършването си заминават и търсят възможности за развитие в други страни. Страшно много колеги се отказват и от медицината като цяло", посочи тя.

Снимка: БТА

Моето мото е, че зад пациента стои цял екип и от нас зависи това да опазим здравето на пациентите - дали като медицинска сестра, дали като акушерка, лекар или друг здравен работник - ние сме там за човека, каза студентка втори курс и медицински сестра Габриела Григорова по време на протеста. Проблемите, които наблюдаваме в нашата система, са много страшни. Искаме нормални условия и нормално обучение, защото ние не сме за подигравка, искаме да останем в България, а не след като вземем дипломите да хванем Терминал 2, допълни тя.

Работата като сестра е много натоварена, много отговорна и колкото е отговорна и натоварена, толкова и заплащането е ниско, каза Неделчо Терзиев, студент и болногледач в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Заплащането е покъртително, условията за труд са безобразни и ако не се оправят нещата такива клиники, като нашата, или са пред затваряне, или ще са погълнати от частния сектор, подчерта той.

Според организаторите обещанията, дадени след предишните протести през 2025 г., все още не са довели до достатъчно осезаеми резултати. Младите медици настояват управляващите да представят ясни срокове и конкретни механизми за изпълнение на поетите ангажименти.

Д-р Даниел Кипров от инициативния комитет "Бъдеще в България" заяви, че забавените промени и непрозрачните конкурси за специализация изчерпват търпението на младите медици. По думите му те очакват реален диалог с институциите и конкретни решения. Той предупреди, че при липса на отговор протестните действия могат да станат по-мащабни.

Снимка: БТА

Сред протестиращите бяха забелязани Асен Василев от "Продължаваме промяната", Атанас Атанасов и Ивайло Мирчев от "Демократична България", както и други депутати от опозицията.

Снимка: БТА

Организаторите обаче подчертават, че протестът няма политически характер и е насочен към изпълнението на исканията на младите медици.

Няма политическа партия в България, която да не е казала думите "млади лекари" и всеки се опитва да използва нашата кауза по различни начини, но здравеопазването не е политическа кауза, а нещо, което трябва да се прави надпартийно и да се случва по правилния начин, каза д-р Калина Божилова на протеста. Какво значи "млад лекар", кой е този "млад лекар", ако си специализант на 60 г. с втора специалност млад лекар ли си, ако си специалист на 28 г. млад лекар ли си, са част от въпросите, каза Божилова.

Исканията към правителството са много ясни - какви са начините, по които искат да се увеличи нашата заплата, за кого ще се отнася това увеличение и как ще стане, защото, когато се правят промени за някоя професионална група, е добре да си ги изкоментирал с тях, допълни тя.

Едно от основните им настоявания е минималната основна заплата на младите лекари да бъде обвързана със средната брутна работна заплата за страната и да достига поне 150% от нея. Според разчети, цитирани през 2025 г., това се равнява на приблизително 1860 евро месечно. Сумата обаче не е фиксирана, а би се променяла заедно със средното възнаграждение в страната.

Часове преди протеста здравният министър Катя Ивкова коментира исканията на младите медици и заяви, че подкрепя правото им да изразяват недоволството си.

"Уважавам тяхното право на протест. Все пак живеем в демократична държава. Те имат справедливи искания, които, естествено, ще бъдат изпълнени. Много се надявам обаче тези техни искания и тази тяхна енергия на младите хора да не бъдат използвани за политически цели, защото моят ангажимент е към тяхното бъдеще, а не към нечия политическа кампания", каза Ивкова.

Министърът съобщи, че ведомството предлага месечно възнаграждение от 1550 евро за лекарите специализанти по държавна поръчка.

Предложението обаче не обхваща всички млади лекари, докато протестиращите настояват за гарантиран минимален праг на основното заплащане независимо от лечебното заведение, в което работят. Ивкова не посочи конкретен срок за въвеждането на предложеното.

В началото на октомври тази година здравното министерство съобщи, че електронната платформа за специализанти е в заключителен етап на разработване. Предстои обучение на лечебните заведения за работа със системата, която трябва да улесни достъпа до информация за свободните места и конкурсите за специализация.

Тази вечер в центъра на София провежда и антиправителствен протест под надслов "Вашият мир е капитулация! Вашата дипломация - изолация!". Демонстрацията започна в 18:30 часа на площад "Независимост" пред президентството и е насочена срещу политиката на правителството на Румен Радев и президента Илияна Йотова в областта на външната политика и националната сигурност. Сред организаторите са бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, бившият министър на околната среда Борислав Сандов и бившият посланик в Москва Илиян Василев.

Първоначално за тази вечер беше насрочен и протест на студенти и преподаватели от НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" срещу управлението на академията. Той обаче беше отложен за четвъртък, 22 октомври, от 18 часа. Студентите обясниха решението си с желанието да разграничат своята демонстрация от антиправителствения протест.

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