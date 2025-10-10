Настаняват в държавни апартаменти евакуираните от напукания блок в "Хаджи Димитър"
Областният управител поканил всички засегнати, едно семейство вече получило жилище за безвъзмездно ползване
Областната управа на София е предоставила няколко държавни апартамента за безвъзмездно ползване на евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър", съобщи областният управител на София Стефан Арсов във фейсбук. Вече има семейство, което получи своя нов дом, посочи той.
Арсов разказа, че поканил всички засегнати в Областната администрация, за да ги изслуша лично и да потърсят решение заедно. "Семействата споделиха тревогите си - разочарованието от липсата на навременна подкрепа, усещането, че са били пренебрегнати, и убеждението, че трагичната ситуация е можела да бъде предотвратена, ако някой беше проявил грижа навреме", добави областният управител.
В края на септември стана ясно, че се предвижда евакуация на жителите на блок 2 в квартал "Хаджи Димитър" в София до 5 ноември заради констатирани пукнатини в сградата.
Омбудсманът на България поиска облекчена процедура за ремонта на жилищата на евакуираните в квартал "Хаджи Димитър" в София заради жалба за принудително извеждане от жилищния блок на 24 семейства.