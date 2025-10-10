Областната управа на София е предоставила няколко държавни апартамента за безвъзмездно ползване на евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър", съобщи областният управител на София Стефан Арсов във фейсбук. Вече има семейство, което получи своя нов дом, посочи той.

Столична община

Арсов разказа, че поканил всички засегнати в Областната администрация, за да ги изслуша лично и да потърсят решение заедно. "Семействата споделиха тревогите си - разочарованието от липсата на навременна подкрепа, усещането, че са били пренебрегнати, и убеждението, че трагичната ситуация е можела да бъде предотвратена, ако някой беше проявил грижа навреме", добави областният управител.

В края на септември стана ясно, че се предвижда евакуация на жителите на блок 2 в квартал "Хаджи Димитър" в София до 5 ноември заради констатирани пукнатини в сградата.

Омбудсманът на България поиска облекчена процедура за ремонта на жилищата на евакуираните в квартал "Хаджи Димитър" в София заради жалба за принудително извеждане от жилищния блок на 24 семейства.

ИЗБРАНО
След високо напрежение за Зала 1 на НДК: Краси Аврамов подаде ръка на огорчената Кичка Бодурова Лайф
След високо напрежение за Зала 1 на НДК: Краси Аврамов подаде ръка на огорчената Кичка Бодурова
11360
След драма и напрежение - феноменалният Насар отново е на световния връх! Корнер
След драма и напрежение - феноменалният Насар отново е на световния връх!
20152
Влиза в сила регламентът за незабавните плащания в евро Бизнес
Влиза в сила регламентът за незабавните плащания в евро
6055
Ревю: Ето как Huawei FreeBuds 7i вдигат летвата в достъпния клас IT
Ревю: Ето как Huawei FreeBuds 7i вдигат летвата в достъпния клас
3782
Той напуска съпругата си заради мъж и се връща при нея заради рак Impressio
Той напуска съпругата си заради мъж и се връща при нея заради рак
12591
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново URBN
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново
5972
Колизеят в Рим отваря за първи път секретния коридор на император Комод (снимки/видео) Trip
Колизеят в Рим отваря за първи път секретния коридор на император Комод (снимки/видео)
8899
Крем супа с печен чесън, картофи и пармезан Вкусотии
Крем супа с печен чесън, картофи и пармезан
448
Кои най-добри приятели са и най-токсични? Zodiac
Кои най-добри приятели са и най-токсични?
325
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни Времето
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни
627