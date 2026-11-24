В различни етапи от подготовката за продажба и обявяването им на търг са 2727 автомобила

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Над 2410 автомобила, отнети от шофьори, управлявали превозните средства след употреба на алкохол и наркотици, са продадени за близо 2,6 млн. евро на търгове, проведени от НАП.

Колите са били обявени в 956 публични продажби от началото на въвеждане на мярката срещу шофирането в нетрезво състояние - през септември 2023 г. до 31.10.2026 г. В 199 от случаите автомобилите били в съсобственост, като другите съсобственици платили половината от стойността на превозното средство, за да го задържат.

215 от отнетите в полза на държавата коли са предоставени на различни ведомства, а други 109 са бракувани и унищожени.

Общо 5 464 са конфискуваните превозни средства, подадени със съдебен акт към НАП от септември 2023 г. до края на октомври тази година. В различни етапи от подготовката за продажба и обявяването им на търг са 2727 коли.

Преди да бъде обявен на търг, всеки от тези автомобили преминава през две законовоопределени фази. През първата се проучва документално колата - има ли наложени върху нея запори, принудителни административни мерки, местонахождение, състояние и др.

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Към момента 732 от отнетите коли са във втората фаза, при която се оценява превозното средство преди да бъде обявено на търг.

Насрочените през октомври търгове са 59 и са обявени в Портала за продажби на приходната агенция.

Промените в Наказателния кодекс бяха приети и влязоха в сила на 8 август 2023 г. Според тях, освен "лишаване от свобода" и глоба от 200 до 1000 лева, шофьор, задържан зад волана с концентрация на алкохол в кръвта, по-висока от 1,2 промила или след употреба на наркотици, се наказва с отнемане на автомобила му в полза на държавата. Ако шофьорът не е собственик на автомобила, който управлява, той ще трябва да плати на държавата сума, равна на стойността на превозното средство.

По данни на вътрешното ведомство през 2024 година по пътищата на България са установени 4398 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол с над 1,2 промила. Само със стотина по-малко са заловените шофьори, употребили наркотици - 4279.

Статистиката на данъчните по области разкрива, че първенци по шофиране след употреба на алкохол и/или наркотици през 2024 г. са в Пловдив. В града под тепетата и региона отнетите и изпратени в НАП коли са 500. Следват ги Варна и регионът - 414 автомобила, Велико Търново - 345, София и областта - 284 и Бургас и регионът със 168 автомобила.

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