Наказват работещ в тол управлението, засечен да кара с превишена скорост. Служителят на БГ ТОЛ е санкциониран дисциплинарно. Оттам заявиха, че няма да толерират подобни действия и ще продължат да следят за спазването на правилата от страна на своите представители.

"Завършена е проверката, разпоредена за нашия служител. Докладът е констатирал нарушение - 25 км превишена скорост. За това ще бъде наложено наказание, съответстващо по трудовото право - последно предупреждение за уволнение или директно освобождаване от длъжност. Днес ще бъде решено какво да бъде то", обясни директорът на "Националното тол управление" Олег Асенов в ефира на "Здравей, България" по NOVA.

Отчитането на средна и моментна скорост

"1200 камери засичат средна скорост. Системата е направена за превенция. Високопрецизни навигационни системи следят моментната скорост на колите на тол управлението. По този начин автоматично калибрираме моментната скорост, засечена от камерите, както и тази, регистрирана от автомобилите ни. Целта е да постигнем необходимия процент точност, който е 3% по стандарт", каза Асенов.

"Използваме техническо решение. Надяваме се през октомври да получим необходимия стандарт и да можем да сертифицираме заснемане на моментна скорост чрез камерите, които снимат и номерата на колите. Утре ще финализираме тестовете за контрол на нарушения при отчитане на моментна скорост за чужди МПС. Ще помагаме технически на МВР, за да спират нарушители. Надявам се до 1 ноември да сме готови с цялата техническа инфраструктура", посочи той.

