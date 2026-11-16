Кметът Васил Терзиев внася извънреден доклад в СОС след спор с МЗ кой да плаща заплатите на педагозите

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Кметът на Столична община Васил Терзиев внася извън доклад в Столичния общински съвет (СОС) за осигуряване на общинско финансиране за възнагражденията на педагозите, които обслужват яслени групи поради острата загуба на медицински сестри. Това се налага, след като в официално писмо до заместник-кметовете Надежда Бачева и Десислава Желязкова заместник-министърът по здравеопазването д-р Николай Вълов заявява, че финансовото и трудовоправното обезпечаване на тези специалисти не е от компетентността на Министерството на здравеопазването (МЗ), съобщават от СО.

По думите им в писмото си МЗ на практика дава отговори по петите конкретни въпроси, добавени от Столична община на 20 октомври 2026 г. относно практическото прилагане на чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26. Разпоредбата позволява при трайна невъзможност за наемане на медицински специалист в яслена група, децата да бъдат обслужвани от педагог (предварително специализирано обучение) и детегледачка. Същото се потвърждава и от министър Ивкова, според която "обслужването на децата в яслените групи да може да се осигури от педагози, преминали допълнително обучение, вкл. и по ранно детско развитие, комплексна промоция на здравето и първи помощ, като в този случай, за времето на престой на децата от яслените групи в детската градина, е достатъчно да има един медицински специалист за всички яслени групи". Въпреки това, на въпросите относно организацията на работата и финансирането, в отговора си ведомството посочва, че според Закона за здравеопазването на децата в общинските детски ясли се подпомага от съответния общински бюджет, прехвърляйки цялата финансова тежест върху общината. Само за 3 месеца сметката, която Столична община ще плати от бюджета си за запазването на съществуващите яслени групи, ще достигне 500 000 евро. На годишна база и при разкриване на нови групи сумата вероятно ще надхвърли 2 млн. евро. В това време средствата за заплащане на липсващите медицински сестри ще бъдат върнати на държавата, добавят от СО.

Какво означава отказът на Министерството на здравеопазването на практика?

Отговорът на министерството блокира използването на вече предвидените в държавните стандарти за 2026 г. средства по функция "Здравеопазване" (предназначени за заплати на медицински сестри) за възнаграждения на наетите на техните места педагогици. Същевременно в държавния бюджет по функция "Образование" не са заложени средства за тези щатни бройки, заявяват от Столична община.

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Без спешна намеса на Столичния общински съвет и осигуряване на ресурс от бюджета на общината, последствията за София ще бъдат критични, заявяват от екипа на Терзиев и ги изброяват:

• Незабавно закриване на над 70 действащи яслени групи, в които в момента грижата за децата се изпълнява по реда на Наредба № 26, като броят на същите групи продължава да расте.

• Блокиране на разкриването на нови яслени групи и невъзможност за прием на деца, въпреки че в общинските детски градини има над 3500 свободни места. В детските градини в много райони в София има празни помещения за яслени групи и те могат да бъдат отворени веднага, но липсва персонал.

• Замразяването на готови проекти в редица райони - директори на детски градини в районите "Слатина", "Подуяне", "Младост", "Люлин", "Оборище" и "Красно село" имат пълна готовност да разкрият нови яслени групи и да обявят мястото веднага, но това е възможно поради липсата на персонално и финансово обезпечаване.

Въпросите без отговор

В своето запитване до министъра по здравеопазването (с копие до министъра по образованието проф. д-р Георги Вълчев), Столична община търси ясни правила за работата на директорите и районните кметове, сред които:

1. Кой следва да бъде работодателят на тези педагози - районният кмет или директорът на детската градина/ясла, и от която функция ("Образование" или "Здравеопазване") да се осигури заплатите им?

2. С каква длъжностна характеристика трябва да се назначават?

3. По кой Колективен трудов договор (КТД) - в сферата на здравеопазването или в образованието - да се изчисляват техните възнаграждения и обезщетения при пенсиониране?

4. Кой и как следва да се извърши промяната в длъжностните щатни разписания, които към момента са утвърдени за медицински сестри?

"Вместо конкретните указания за синхронизиране на нормативната уредба и бюджетните стандарти, МЗ посочва, че общината може да направи предложения за промени в организацията и финансирането пред компетентните институции. Такива предложения Столична община е правила многократно през последните повече от 2 години, в т.ч. и до настоящите министри на здравеопазването и на образованието и науката, както и до народните представители. До намирането на трайно решение на държавно ниво, Столична община ще търси спешно решение чрез бюджета на града, за да не допусне десетки яслени групи да затворят вратите и стотиците на семействата да останат без грижи за децата си", заявиха още от СО.

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