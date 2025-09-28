Над 200 малки населени места са без обществен автобусен транспорт. Според Националното сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ) причината за това са нерегламентираните превози.

"Това са превози на пътници по дублиращи автобусните линии с леки коли, микробуси или таксита. Превозвачи, които използват личните си автомобили и возят обикновено по цената на билета на автобуса и практически извършват нелоялна конкуренция, защото там няма билети, няма застраховка на пътниците. Посоката е да работим съвместно със съответните органи на Министерството на транспорта, с Министерството на финансите", посочи председателя на НСАПБ Петър Захариев пред БНР.

"Основно контрола на нерегламентираните превози се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", но тези превози основно се извършват с бусове 8+1 места, които "Автомобилна администрация" самостоятелно не може да контролира. Необходимо е да иска съдействие на полицията, на "Гранична полиция", за да могат да проверят. Също така, когато има акция, понеже са намесени доста служби, започва да има изтичане на информация и съответно ефективността не е достатъчно добра", коментира Дамян Войновски - бивш изпълнителен директор на Изпълнителна агенцията "Автомобилна администрация". Според него е необходим нов регламент, включително създаването на единен контролен орган

