10 640 мъже са ползвали 15-дневен отпуск при раждането на бебето си за първите шест месеца на годината, сочат данните на Националния осигурителен институт.

Демографска криза

В сравнение със същия период на миналата година те са с близо 100 души по-малко. За да има право на този отпуск, мъжът трябва да има шест месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство.

Когато майката и бащата имат брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на бебето от лечебното заведение.

Идеята на тези дни, популярни като отпуск по бащинство, е, мъжът да има реална възможност да участва непосредствено в грижите за детето веднага - в първите две седмици след изписването му от родилния дом.

Този отпуск се заявява и ползва в календарни дни, припомня БНР.

Според данните на НОИ за първите шест месеца на 2025-а година близо половината от ползвалите отпуск по бащинство са от София-град, следвани от Пловдив, където са малко над 1000 души. По време на този отпуск бащите получават обезщетение, което е 90 процента от среднодневното му възнаграждение.

По данните на НОИ за първото полугодие средно за страната сумата е 97 лева на ден, а за същия период на миналата година е 75 лева на ден.

