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Началникът на НСО ген.-майор Емил Тонев призна за грешки при инцидента с репортерката на ПИК Соня Колтуклиева, която беше блъсната на земята от гард на председателя на парламента Михаела Доцова пред централата на "Прогресивна България" в четвъртък.

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"Видях грешки на нашите служители. На паднал гражданин задължително трябва да се помогне", каза Тонев пред журналисти за инцидента.

Той призна, че е установил пропуски в действията на служителите на НСО, но отказа да посочи конкретните нарушения заради продължаващата вътрешна проверка и съдебното производство. Тонев не пожела да уточни какви точно са пропуските, които е видял, както и дали е можело да бъде предотвратено случилото се.

"Тече проверка, а също и съдебно производство", посочи началникът на НСО.

Попитан дали би реагирал по различен начин, ако лично е присъствал на мястото на инцидента, Тонев не даде категоричен отговор. Той допусна, че ситуацията е можела да се развие и по друг начин, но отказа да прави предположения, докато проверките продължават. На въпрос дали НСО може да нареди на председателя на Народното събрание да не помогне, Тонев отговори: "Ние не нареждаме на никого. Ние изпълняваме процедурите, такива, каквито са. Така че, в случая имаме процедура, която трябваше да се изнесе от колегите".

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Началникът на службата за охрана не пожела да коментира дали би било основателно да се оттегли, след като подаде оставка след искане от президента Илияна Йотова, но тя все още не е приета от Министерския съвет.

"След като ми е поискана оставката, аз я подавам. Това е, което мога да кажа", каза Тонев.

Попитан дали останал на поста, ако процедурата по освобождаването му не бъде доведена докрай той отговори: "Аз оставам да служа винаги. Аз съм служител и винаги ще остана служител".

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