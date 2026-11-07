На ритуала ще присъстват президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов

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Заупокойна панихида за Архангелова (мъжка) задушница ще бъде отслужена днес в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. С военен ритуал от Националната гвардейска част ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

На ритуала ще присъстват президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от въоръжените сили, членове на военнопатриотичните съюзи.

Военни ритуали за Архангелова задушница ще се проведат в цялата страна с участието на представителни военни подразделения.

За поредна година Архангелова задушница ще бъде отбелязана и на български военни гробища и паметни места зад граница по инициатива на Министерството на отбраната и българските дипломатически мисии в Република Северна Македония и в Румъния. В Република Северна Македония българска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова - Иванова, ще почете паметта на загиналите и погребани там български военнослужещи с официална церемония на българското военно гробище в с. Цапари, Община Битоля. В Румъния военен ритуал и заупокойна панихида ще се състоят на Международното военно гробище "Мирча чел Бътрън" край село Мирча вода, окръг Констанца. Ще бъдат поднесени венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната.

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