Сирийският лекар д-р Иса Али, който загина след като 21-годишният Виктор Илиев се вряза с аудито си в автобус на градския транспорт в София, бе погребан след 45-дневно забавяне в мюсюлманската част на гробищния парк в кв. "Орландовци", съобщиха от Районното мюфтийство в столицата.

Войната по пътищата

Погребалната молитва (дженазе намаз) бе водена от председателя на Висшия мюсюлмански съвет - Ведат Ахмед Ходжа, в присъствието на роднини, приятели, колеги и представители на мюсюлманската общност.

Инцидентът стана в ранните часове на 15 август. Тогава младежът буквално влетя в прозорците на спрял на червен светофар автобус на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Впоследствие се оказа, че младият шофьор е карал със 199 км/ч, а непосредствено преди да се вреже в автобуса, е употребявал райски газ.

Д-р Али бе единствената жертва на катастрофата. Според близките му, той е напуснал дома си по спешност, за да помогне на човек, който го е потърсил за помощ по телефона малко преди катастрофата. Общо шестима бяха ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

Лекар е загиналият пътник в автобуса, в който влетя с аудито си 21-годишният Виктор
От Районното мюфтийство допълват, че макар д-р Али да е роден в Сирия, той е живял в България близо 40 години. Пристигнал е като млад студент, за да изучава медицина, и е специализирал гинекология. През годините той е работил активно в сферата на здравеопазването и е подпомагал хора в нужда - включително бежанци и социално уязвими лица, предлагайки им жилища на достъпни цени и медицинска помощ.

Колаж: Dir.bg

Въпреки приноса си, през последните години от живота си д-р Али е живял в изключително трудни условия - без постоянни документи и право на работа, след като разрешението му за пребиваване в страната било отнето. Той е подавал молба за международна закрила, но тя е била отхвърлена, уточняват от мюфтийството.

След смъртта на д-р Али, тялото му престоява в Съдебна медицина в продължение на 45 дни поради липса на документи, близки роднини и административна яснота. В крайна сметка, със съдействието на представители на мюсюлманската общност и Районното мюфтийство, тялото е освободено и погребението е организирано според ислямските принципи.

Снимка: Facebook/Софийско районно мюфтийство

"Д-р Али ще бъде запомнен с професионализма си, човечността и ангажираността си към хората. Загубата му оставя дълбока следа не само сред тези, които са го познавали, но и сред цялата общност, която се възхищаваше на неговата скромност, доброта и непоколебим морал. Молим Всевишния Аллах да му дари милост", пишат още от Районното мюфтийство.

