Според близо три четвърти от българите или 73,9%, в последните седмици има увеличение на цените на стоките и услугите, сочи извод от проучване на агенция "Мяра". Дяловете са най-сериозни сред най-възрастните хора, но не са малки дори сред привържениците на сега управляващите партии, допълват от агенцията, предава БТА.

Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция "Мяра". Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 31 юли и 8 август 2025 г. сред 801 пълнолетни български граждани.

"В последните няколко седмици усетих намаление на цените на стоките и услугите, които ползвам", казват само 2% от пълнолетните българи, 17,3 на сто не са усетили промяна. Близо 7% не могат да преценят.

В сезона на пожарите 63% от пълнолетните българи декларират положително отношение към работата на пожарната. 21,2 на сто са на обратната позиция. Останалите близо 16% се колебаят. Това е осезаемо положителна картина на принципно доверие към огнеборците у нас.

Помолени в експериментален индикатор да определят позицията си спрямо два възможни прочита на ситуацията у нас обаче повечето пълнолетни българи остават принципно критични към институциите, отговорни за преодоляване на пожарите. "Институциите в България по-скоро правят максимално възможното, въпреки че ситуацията явно е трудна", избират 31,9% от запитаните. 57,3 на сто обаче предпочитат другия извод: "Ситуацията явно е трудна, но и институциите в България не правят максимално възможното". Малко над една десета не могат да преценят.

Графика: "Мяра"

Близо 90% от запитаните от списък с до три основни фактора за ситуацията с пожарите избират като основен човешката небрежност, 84,6 на сто посочват като фактор умишлените палежи. Самата природа, например горещини, ветрове и т.н., са посочени от 68,3%, а 45,5 на сто посочват като фактор недостатъчната грижа от страна на ресорните институции. Така, наред с взискателността си към институциите, обществото показва даже в още по-голяма степен по-скоро самокритична реакция, показва анализът на данните от проучването.

Графика: "Мяра"

Според социолозите, на принципно и човешко ниво, пожарникарите извикват естествено одобрение, традиционен обаче остава скептицизмът към представянето като цяло на ресорните власти, а като че най-осезаемото в сезона на пожарите е принципно обществено самообвинение. Доверието в пожарникарската работа е високо, взискателността към институциите също е висока, но за българите не техните слабости са били решаващи за тежката ситуация с пожарите. Решаваща явно е била нашата немарливост или злонамереност като членове на обществото, пишат още от "Мяра".

Графика: "Мяра"

От агенцията са попитали какво е отношението на анкетираните към няколко европейски държави - Германия, Великобритания и Франция, Русия, Украйна, САЩ, Европейския съюз (ЕС) като цяло, както и към НАТО на фона на срещите на президента Доналд Тръмп с колегите му Владимир Путин и Володимир Зеленски, както и с европейските лидери, които придружиха украинския президент във Вашингтон.

Тези срещи идват на фона на традиционно българско уважение по-скоро към европейските сили и колебливо отношение към Русия и САЩ, сочи анализът на социолозите. Този отдавна наблюдаван инстинкт на българите прави така, че 64,9% от българите имат положително отношение към ЕС, отрицателно - 21,3 на сто, а близо 14% не знаят. Спрямо Германия ситуацията е сходна - положително отношение у 61,2% срещу 25,2 на сто, а 13,6% нямат мнение. Франция е с 54,1% положителни оценки и 28,9 на сто отрицателни, като не знаят как да отговорят 17%. Дори Великобритания, която напусна съюза, печели по-скоро положително отношение - с 51,3% позитивни оценки, 31,2 на сто негативни и 17,5% без мнение.

Подкрепа за протестите: 86% от българите са "за" младите лекари, 75% - за съдебната реформа, 56% - срещу еврото
Виж още Подкрепа за протестите: 86% от българите са "за" младите лекари, 75% - за съдебната реформа, 56% - срещу еврото

НАТО има 38,7% положително отношение и 41,9 на сто отрицателно, като близо 20% са отговорили с "не знам". Към САЩ положително отношение имат 32,5% срещу 49,6 на сто отрицателно, а 17,9 на сто нямат мнение. При Русия отношението е 31,2% "за" срещу 49,7 на сто "против" и 19,1%, "не знам". Самата Украйна има положително отношение сред 24,7% от българите, отрицателно - сред 55,1 на сто и 20,2% нямат мнение по темата.

"Видимо е, че българският вкус остава при обобщения образ на Европа, която дори в неясна позиция е всъщност най-близка. "Съпътстваща жертва" на международните борби в българското масово съзнание остава самата Украйна, която има сравнително ниско положително отношение и е близо до нивата на отношението към Русия - които от своя страна спаднаха след началото на руската инвазия. Текущият образ на САЩ също явно по-скоро поляризира мненията у нас. Разбира се, колкото по-далечна е една страна, толкова по-трудна е симпатията към нея", допълват от социологическата агенция.

Графика: "Мяра"

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
38625
Успешен старт на сезона: Дузпа помогна на Реал в домакинския дебют на Алонсо Корнер
Успешен старт на сезона: Дузпа помогна на Реал в домакинския дебют на Алонсо
5342
Кога ще се появи дигиталното евро Бизнес
Кога ще се появи дигиталното евро
3670
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот IT
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот
2243
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3891
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите Trip
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите
3842
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето Вкусотии
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето
1539
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
1262
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
15270