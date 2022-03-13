Заради силно влошената обстановка в Украйна и осигурените "зелени коридори" за напускане на страната, българското външно министерство призовава абсолютно всички български граждани и членове на техните семейства да използват осигурените влакове за евакуация от жп гарите в Украйна.
Русия - Украйна
Те са безплатни, а информация за разписанието им е качена на сайта на министерството.
Разписание на зелените коридори за евакуация на гражданите от Украйна за 13 март 2022 г.:
Киев (регулярни до 27.03):
1:36 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.
1:36 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.
2:30 - №21/22 Трускавець - Харків-Пас.
3:42 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчук
4:01 - №149/150 Чернівці - Полтава Півд
5:40 - №114/113 Львів - Лиман
5:40 - №142/141 Львів - Лиман
8:00 - №705 Дарниця - Львів
11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорськ
13:09 - №114/113 Лиман - Львів
13:09 - №142/141 Лиман - Львів
14:07 - №749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
14:25 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
14:25 - №757/758 Київ-Пас - Могилів-Подільський
15:02 - №55/56 Київ-Пас - Рахів
17:07 - №743 Дарниця - Львів
17:09 - №13/14 Київ-Пас - Солотвино
17:42 - №790/789 Київ-Пас - Кропивницький
17:42 - №792/791 Київ-Пас - Кременчук
18:30 - №81/82 Київ-Пас - Ужгород
19:06 - №43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ
19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава
19:48 - №95/96 Київ-Пас - Рахів
20:12 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець
20:21 - №57/59 Київ-Пас - Ворохта
20:21 - №60/58 Київ-Пас - Чоп
21:07 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
21:08 - №29/30 Київ-Пас - Ужгород
21:15 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
21:22 - №98/97 Київ-Пас - Ковель
21:28 - №76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний
21:33 - №130/129 Кременчук - Ворохта
21:33 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці
21:50 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
21:50 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
22:22 - №7/8 Київ-Пас - Чернівці
22:27 - №45/46 Краматорськ - Ужгород
22:37 - №91/92 Київ-Пас - Львів
22:49 - №138/137 Хмельницький - Лиман
23:46 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький
Харков (регулярни до 27.03)
3:46 - №114/113 Лиман - Львів
3:46 - №142/141 Лиман - Львів
5:40 - №114/113 Львів - Лиман
12:06 - №45/46 Краматорськ - Ужгород
15:09 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
15:09 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
19:27 - №795/796 Харків-Пас. - Дніпро
20:15 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницький
21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ
21:43 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
22:11 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна
Одеса (регулярни до 27.03):
14:15 - №25/26 Одеса-Головна - Рахів
18:13 - №78/77 Одеса-Головна - Ковель
18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль
20:49 - №136/135 Одеса-Головна - Чернівці
21:31 - №12/11 Одеса-Головна - Львів
22:03 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
22:25 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.
Виница (регулярни до 27.03):
0:23 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
2:33 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький
3:52 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
4:32 - №49/50 Трускавець - Київ-Пас
9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницький
17:15 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
19:38 - №138/137 Хмельницький - Лиман
23:14 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець
Днипро (регулярни до 27.03):
4:45 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
5:37 - №86/85 Львів - Запоріжжя-1
5:37 - №88/87 Ковель - Запоріжжя-1
6:23 - №795/796 Дніпро - Харків-Пас.
14:26 - №42/41 Дніпро - Трускавець
16:34 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів
17:49 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів
17:49 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
23:11 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
Запорожие (регулярни до 27.03):
12:20 - №120/119 Запоріжжя-1 - Львів
14:45 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів
16:05 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів
16:05 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
21:38 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас
Полтава (регулярни до 27.03):
6:03 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ
6:03 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.
6:03 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.
7:27 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.
8:33 - №1/2 Івано-Франківськ - Краматорськ
15:21 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці
17:20 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
17:20 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
23:20 - №1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ
23:42 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницький
Допълнително насрочени евакуационни влакове за 13-ти март 2022 г.:
15:00 - №7931 Авдіївка - Дніпро
11:00 - Житомир - Бердичів
13:00 - №7912 Бердичів - Львів
17:00 - №7764 Вознесенськ - Львів
9:00 - №722 Дарниця - Харків-Пас.
1:00 - №754 Дарниця - Харків-Пас.
7:00 - №731 Дарниця - Дніпро
11:00 - №781 Дарниця - Дніпро
13:00 - №7801 Дарниця - Львів
16:00 - №7803 Дарниця - Львів
10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм
12:30 - №903/904 Дніпро - Сокаль
16:00 - №797 Дніпро - Львів
17:30 - №782 Дніпро - Львів
14:00 - №7904 Жмеринка - Львів
10:00 - №217/218 Запоріжжя-1 - Чоп
16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм
15:00 - №265/266 Краматорськ - Чернівці
14:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп
11:00 - №210/209 Кривий Ріг - Львів
16:00 - №7736 Кропивницький - Львів
15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород
12:0 - №255/256 Лиман - Львів
6:00 - №222/221 Львів - Кривий Ріг
11:30 - №210/209 Львів - Кривий Ріг
17:00 - №261/262 Львів - Краматорськ
18:00 - №716 Львів - Київ-Пас
0:40 - №7603 Львів - Пшемисль
5:27 - №7605 Львів - Пшемисль
12:12 - №7609 Львів - Пшемисль
15:40 - №7611 Львів - Пшемисль
19:55 - №7601 Львів - Пшемисль
17:00 - Львів - Хелм
22:32 - №238/237 Одеса-Головна - Ужгород
13:00 - №239/240 Стрий - Харків-Пас.
17:00 - №229/230 Ужгород - Харків-Пас.
8:30 - №753 Харків-Пас. - Львів
9:40 - №229/230 Харків-Пас. - Ужгород
13:00 - №239/240 Харків-Пас. - Львів
16:00 - №755 Харків-Пас. - Львів
15:30 - №903/904 (904) Хелм - Дніпро
12:00 - №907/908 (906) Хелм - Дніпро
16:30 - №219/220 Чоп - Кривий Ріг
15:30 - №217/218 Чоп - Запоріжжя-1
11:35 - №8661 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (Словаччина)
16:50 - №961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (Словаччина)
23:23 - Одеса - Ізмаїл - Тульча (Румунія)
12:30 - Мукачево - Будапешт (Угорщина)
Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.
Всички евакуационни влакове са безплатни.
Актуалното разписание можете да следите на уебсайта https://uz-vezemo.com/
Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.