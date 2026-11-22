Преди началото на шествието омбудсманът Велислава Делчева заяви, че борбата срещу агресията трябва да бъде кауза на всеки един от нас

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Мотористи облякоха сигнални жилетки в оранжево - цвета на кампанията за борба с насилието, с надпис "Не бий, обичай!" по време на мотошествието под надслов "Домът е обич, не страх!" в София, което е по инициатива на омбудсмана Велислава Делчева и мотористи от цялата страна. Посланието е, че истинската сила е в уважението и защитата на по-слабите, а не в насилието.

Вижте снимки от мотошествието >>>

Шествието, посветено на Международния ден за борба срещу домашното насилие, започна в 11:00 ч. от сградата на институцията на обществения защитник и завърши в градинката пред историческата сграда на Народното събрание.

В инициативата се включиха представители на институцията на омбудсмана, мотоклубове, Зонта клуб "Св. София" и организации за превенция на насилието. В градинката срещу площада бяха раздадени цветя като символ на съпричастност.

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Преди началото на шествието омбудсманът Велислава Делчева заяви, че борбата срещу агресията трябва да бъде кауза на всеки един от нас, а не само на институциите. Тя призова обществото да не бъде толерантно към домашното насилие и да не отвръща глава, като подчерта нуждата от законови промени, превенция и ресоциализация.

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