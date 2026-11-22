Мотористи от цялата страна отправиха послание "Не бий, обичай!" с шествие в София
Преди началото на шествието омбудсманът Велислава Делчева заяви, че борбата срещу агресията трябва да бъде кауза на всеки един от нас
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Мотористи облякоха сигнални жилетки в оранжево - цвета на кампанията за борба с насилието, с надпис "Не бий, обичай!" по време на мотошествието под надслов "Домът е обич, не страх!" в София, което е по инициатива на омбудсмана Велислава Делчева и мотористи от цялата страна. Посланието е, че истинската сила е в уважението и защитата на по-слабите, а не в насилието.
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Шествието, посветено на Международния ден за борба срещу домашното насилие, започна в 11:00 ч. от сградата на институцията на обществения защитник и завърши в градинката пред историческата сграда на Народното събрание.
В инициативата се включиха представители на институцията на омбудсмана, мотоклубове, Зонта клуб "Св. София" и организации за превенция на насилието. В градинката срещу площада бяха раздадени цветя като символ на съпричастност.
Преди началото на шествието омбудсманът Велислава Делчева заяви, че борбата срещу агресията трябва да бъде кауза на всеки един от нас, а не само на институциите. Тя призова обществото да не бъде толерантно към домашното насилие и да не отвръща глава, като подчерта нуждата от законови промени, превенция и ресоциализация.