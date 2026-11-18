Жълт код за силен вятър е обявен в 13 области в страната за утре - 19 ноември

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Мощни гръмотевични бури оставиха на тъмно и студено населени места в половината общини във Врачанско, както и квартали в Монтана и селища в четири общини в областта. От Столична община пък предупредиха за силни пориви на вятъра и призоваха да се приберат незакрепените предмети от балконите и терасите, а строителните фирми да обезопасят оградите и паната около обектите.

Бурята в Монтана и региона бушува от около 20 часа, съобщиха от Областната администрация. Тя е придружена с проливен дъжд и силен вятър.

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Заради прекъснати проводници без ток в момента са части от общините Монтана, Лом, Якимово и Вълчедръм. Очаква се преди полунощ електрозахранването да бъде възстановено. Няма бедстващи населени места, уточниха от Областната администрация. Оттам допълниха, че за тази вечер за Монтана и региона е обявен жълт код, като се очакват валежи от 20-30 литра на квадратен метър дъжд и пориви на вятъра до 20-24 метра в секунда.

От хидрометеорологичната обсерватория в Монтана съобщиха за БТА, че за 15 минути от 20:15 до 20:30 часа в град Монтана са паднали около 5 литра на квадратен метър дъжд, а в момента продължава да вали, но с по-малка интензивност.

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Силна буря остави без ток и населени места в половината общини във Врачанско тази вечер.

Към 20:40 ч. на сайта на "Електроразпределителни мрежи Запад" най-много засегнати селища има в община Бяла Слатина: самият град Бяла Слатина, както и Галиче, Габаре, Търнава, Алтимир, Попица, Соколаре, Враняк, Бъркачево и Бърдарски геран. В община Козлодуй без ток са Крива бара и Бутан, а в община Мизия - самият град Мизия.

Снимка: БТА

Екипите на дружеството работят по отстраняването на авариите.

В южните райони на София пък се наблюдават силни пориви на вятъра, предупреждават от Столичната община и призовават да се приберат незакрепените предмети от балконите и терасите, а строителните фирми да обезопасят оградите и паната около обектите.

Снимка: Vanya Velkovska/фейсбук група "ВРАЦА - КАЖИ НА КМЕТ И ОБЩИНА"

"Пазете себе си и околните! Избягвайте престоя под дървета и в близост до нестабилни конструкции, не паркирайте автомобилите си под дървета и ограничете придвижването на открито, когато не е наложително. При опасност подавайте сигнали на телефон 112.", призовават още от Общината.

Снимка: БТА

Жълт код за силен вятър е обявен в 13 области в страната за утре - 19 ноември, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. Предупредителният жълт код е в сила за областите Добрич, Варна, Силистра, Монтана, Враца, Шумен, Разград, Плевен, Търговище, Русе, Велико Търново, София-град и София област.

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