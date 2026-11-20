1475 Снимка: Ramon Garingalao/Фейсбук

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Горещи благодарности към българските ВВС отправи моряк, спасен от ударения в Черно море газов танкер GAS HUSKY. Рамон Гарингалао разказа във "Фейсбук" за един от най-кошмарните дни в живота си, завършил с щастлив край благодарение на родните пилоти, военни и морски спасители.

Той споделя, ча докато екипажът, напуснал потъващия кораб, е чакал в спасителния сал, надявайки се на незабавно спасяване, най-накрая са видели хеликоптер на българските Военновъздушни сили да се приближава към тях, а четири други летателни апарата са кръжали отгоре, за да осигурят района, докато хеликоптерът се приближавал, за да ги изтегли на борда. "Изпитахме огромно облекчение, тъй като вече страдахме от морска болест заради огромните вълни, а ледените температури бяха станали почти непоносими", сподели Гарингалао в социалната мрежа.

"В този незабравим момент бяхме дълбоко признателни на целия състав на българските Военновъздушни сили; без техните бързи и решителни действия можеше да ни сполети най-лошото. От името на целия екипаж - огромни благодарности на българските Военновъздушни сили за това, че ни изведоха на безопасно място", добави той.

Двама от българските спасители се включват в коментарите под поста на Рамон Гарингалао: "Поздрави от един от членовете на екипажа на българския самолет Су-25, който осигуряваше прикритие на хеликоптера, докато той ви спасяваше. Бъдете здрави и нека късметът е с вас!", пише Радостин Люцканов.

"Бъдете здрави и се наслаждавайте на всеки миг от това чудесно пътешествие, наречено живот. Поздрави от човека, който ви взе от салa и ви качи на хеликоптера!", включва се и Христо Бикяров.

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На 17 ноември всички 19 души от екипажа на кораба GAS HUSKY бяха спасени и докарани с хеликоптер "Кугър" в авиобаза "Чайка" във Варна. Моряците от филипински произход са в добро здравословно състояние, каза тогава пред журналисти областният управител на Варна Марио Смърков.

Плаващият под либерийски флаг газовоз, чийто авариен радиобуй се бе активирал часове по-рано в района на нос Калиакра, потъна в Черно море на около 50 мили източно от град Бяла.

Последната известна позиция на плавателния съд бе на 14,5 морски мили от мястото, където ден по-рано се преобърна товарният кораб BETUL 8, а пред журналисти членове на екипажа заявиха, че корабът е бил ударен от два морски дрона.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.