След като скъпо ремонтираното училище в ямболското село беше показано празно по време на учебен ден миналата седмица, днес зам.-министър Таня Панчева пак го е заварила с едва 40 ученици

5179 Снимка: pgmss-boyanovo.com

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Министерството на образованието и науката (МОН) разглежда два варианта за бъдещето на училището в село Бояново, което се оказа пълно с ученици само на хартия - закриване или предприемане на мерки за възстановяване на нормалния учебен процес, обяви заместник-министър Таня Панчева след среща с представители на местната власт и институциите в Ямбол.

Панчева съобщи, че тази сутрин лично е посетила гимназията, където е установила присъствието на 40 ученици. По думите ѝ това потвърждава, че проблемът с редовното посещаване на занятията е траен. "Случващото се в училището е недопустимо за образователната система", заяви тя.

В петък "Нова телевизия" показа кадри на празни класни стаи в учебно време от просветното заведение в община Елхово при написани 4 отсъствия.

За "обучението" им, за издръжка и заплати Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство "Ернесто Че Гевара" получава повече от 700 000 евро бюджет. Към ремонтираната и скъпо оборудвана празна училищна сграда има обновено за повече от милион евро общежитие, което стои заключено.

Интервюирани със скрита камера ученици в селото казаха, че на училище се ходи само ако ще има проверка.

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МОН извършва цялостна проверка на дейността на учебното заведение, увери Панчева. В зависимост от установените нарушения ще бъдат предприети административни мерки, а при наличие на данни за престъпления ще бъдат сезирани и органите на прокуратурата.

Според зам.-министърката институциите трябва да решат дали училището да бъде закрито, или да получи необходимата подкрепа, за да продължи да функционира. Тя подчерта, че предлаганата там професионална подготовка е важна за региона и че основен приоритет трябва да остане правото на всяко дете на образование.

В срещата в Ямбол са участвали представители на образователните институции, полицията, социалните служби, отдел "Закрила на детето", местната власт и областната администрация. Целта е била да бъдат набелязани общи действия за преодоляване на проблема.

В петък, след излъчването на репортажа, от МОН съобщиха, че проверката в гимназията в Бояново се извършва още от началото на седмицата по разпреждане на министър Георги Вълчев след сигнал за неотразяване на отсъствия на ученици. На 9 ноември е бил получен сигнал от "Нова телевизия" и на 10 ноември екип на Регионалното управление на образованието е извършило внезапна проверка на място.

През настоящата учебна година в гимназията се водят на обучение 131 ученици, като в деня на проверката 113 от тях са отсъствали. Отсъствията в този ден са били коректно отразени в електронната система. За 11 от отсъстващите ученици са представени медицински бележки, а за останалите към момента на проверката не е имало данни за причините за отсъствието им. Към същата дата са наложени санкции на трима ученици, а за други 38 са започнали процедури по налагането им. На двама ученици са спрени социалните помощи заради допуснати неизвинени отсъствия.

Същевременно справка на МОН в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) показва, че през предходната учебна година не са регистрирани дни с толкова голям брой отсъстващи ученици. Това поражда въпроси относно коректността на отразяването на отсъствията в електронния дневник на училището.

Във връзка с това министър Вълчев е разпоредил допълнителна проверка, която ще бъде извършена от експерти на дирекцията "Организация и контрол" и на Инспектората на МОН в РУО в Ямбол. Целта е да се установи какъв контрол е осъществяван върху училището през последните години, какви проверки са извършвани, давани ли са предписания и какви превантивни мерки са предприемани. При установени нарушения ще бъде потърсена отговорност както на училищно, така и на регионално ниво.

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