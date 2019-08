5904 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Министерството на отбраната е превело цялата сума в размер на 1,2 милиарда щатски долара по международните договори за доставката от Правителството на САЩ на осем самолета F-16 Block 70 и свързаното с тях оборудване и въоръжение, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Преводът е нареден на 8 август от Министерството на отбраната до Агенцията за подпомагане в областта на сигурността (Defence Security Cooperation Agency - DSCA) по сметка на Република България. С тази стъпка българската страна е изпълнила ангажимента си по договорите, сключени по проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските Военновъздушни сили.

С потвърждението от Агенцията за получените по сметката на Република България 1,2 милиарда долара за американската страна договорите също са в сила и започва тяхното практическо изпълнение.

На 26 юли 2019 г. 44-ото Народно събрание ратифицира договорите (LOAs) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Мunitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване"(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

Договорите бяха подписани от министъра на отбраната Красимир Каракачанов на 11 юли (на основание решение на Министерския съвет от 10 юли 2019 г.), се казва още в официалното съобщение.

Къде постъпват парите по сделката и защо предварително



Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка в Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава (1.5% годишно). Депозираните средства ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите, обясниха неотдавна от МС.

За реализиране на тази възможност вече е сключено споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, като в него участва Българската народна банка като агент на държавата. Размерът на средствата, които биха могли да се прехвърлят по този начине определен от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA), като по сметката на федералното правителство следва да се поддържат средства за покриване на текущи разплащания на агенцията по проекта за 90 дни. Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове с различна срочност.

При дискусиите по договорите в парламента председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова изтъкна, че 2,126-те млрд. лева ще бъдат депозирани във Федералната банка на Ню Йорк, ще носят доходност и там ще чакат за плащане тогава, когато има определена свършена работа (по самолетите).

Тогава Стоянова обясни, че предварителното плащане е в резултат на два фактора - единият е, че за първи път ставаме клиент на американското правителство за подобна сделка, а вторият е оценката на риска. В случая оценката на риска показва, че в този момент България не е облечена в доверието в следващите четири години да си плати това, което договаря днес, коментира тогава тя. Стоянова дори отбеляза, че ако в следващите четири години ГЕРБ не е на власт, "почти сигурно е, че няма да бъдат платени тези пари".