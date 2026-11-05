75-годишният духовник е приет по спешност във ВМА заради тежки здравословни усложнения. Той е поставен на апаратна вентилация и в медикаментозна кома

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Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил по неотложност във ВМА. Здравословното му състояние се е влошило в началото на седмицата.

Той е настанен в лечебното заведение заради критични усложнения и съпътстващи тежки проблеми с панкреаса. От вчера състоянието му се е влошило драстично, като е поставен на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи в изкуствена кома. Лекарите в болницата се борят за живота му, предаде "Нова телевизия".

Митрополит Гавриил е сред най-авторитетните, разпознаваеми и дългогодишни духовници на Българската православна църква, оставил дълбока следа в съвременната църковна история на страната с мащабната си духовна, просветна и благотворителна дейност. Сред неговите най-значими инициативи е изграждането на величествения катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" в центъра на Ловеч. В името на тази свята кауза в миналото той продава свои лични имоти, за да осигури началните финансови средства за градежа.

През годините митрополитът работи и за възстановяването на храмове и манастири в епархията, както и за развитието на социални и благотворителни инициативи.

Освен материалното възражение на вярата, митрополит Гавриил отдаде десетилетия на духовната просвета, като създава първото православно училище за деца в Ловеч, полагайки основите на ценностното възпитание на подрастащите поколения.

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Митрополит Гавриил е дългогодишен застъпник за преподаването на религия в българските училища. Участва и в подготовката на учебни помагала по православно християнство.

През януари 2026 г., когато отбеляза четвърт век от избора си за митрополит, Гавриил посочи като едни от най-важните постижения на своето служение изграждането на катедралния храм и създаването на православното училище.

През 2024 г. митрополит Гавриил беше сред тримата кандидати за Български патриарх след кончината на патриарх Неофит. Той отпадна на първия тур от избора, спечелен впоследствие от Видинския митрополит Даниил. За приноса си към духовния и обществения живот Гавриил е удостоен със званието почетен гражданин на Ловеч през 2015 г.

В обществото и църковните среди владиката е дълбоко уважаван и с това, че в продължение на години е сред най-верните и ревностни пазители на тайната на Благодатния огън от Йерусалим. Той лично присъства три пъти на неговото слизане и вземане на Божи гроб в навечерието на Възкресение Христово, за да го донесе на българска земя.

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