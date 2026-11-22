Светият синод ще избере утре временен наместник, опелото и погребението ще бъдат във вторник сутрин в Ловеч

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Десетки миряни и духовни лица се поклониха в параклиса "Св. цар Борис" в Синодалната палата пред Ловчанския митрополит Гавриил, който почина рано тази сутрин.

Снимка: БТА

Сред дошлите на поклонението бяха посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова и бившият вътрешен министър Румен Петков.

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Снимка: БТА

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Светият синод ще се събере утре на извънредно заседание да избере наместник, който да поеме временно дейността на митрополита.

Снимка: БТА

Очаква се Синодът да реши опелото и погребението да бъдат във вторник, 24 ноември, сутринта в Ловеч.

Снимка: БТА

"Да се надяваме, че клирът и представителите на миряните, които са в Ловчанската епархия, ще си подберат добър архипастир, който да продължи делото на митрополит Гавриил", каза пред репортери патриарх Даниил.

Снимка: Булфото

Дядо Гавриил беше пример и образец за архипастирско служение за всички нас. По пътя на служението на Бога, в едно атеистично време, когато никак не беше лесно човек да се определи и не само да заяви принадлежността си към Църквата, не само да заяви, че е вярващ човек, но да поеме върху себе си монашеско-свещеническо служение, каза още главата на Българската православна църква след края на патриаршеската света литургия в катедралния храм "Св. Неделя" в София.

Снимка: Булфото

"Рано тази сутрин се представи в Господа Ловчанският митрополит Гавриил. След кратко боледуване, Бог го прибра при себе си, както свидетелства Свещеното писание страда ли един член на църквата, с него страдат всички чинове, така че за всички нас тази вест действително е скръбна", каза патриархът, цитиран от БТА.

Снимка: БТА

"Отправяме молитва Господ Бог да приеме душата на своя раб в своите селения, да го упокои, да Му прости всичко, което като човек е прегрешил и да го всели в селенията на праведните", каза още той.

Снимка: БТА

"През много трудности преминава неговото служение, но тази негова ревност по Бога, това негово желание да послужи, да отдаде сили и живота си на Бога, бяха отличителна черта на неговия характер, на неговата личност. Беше изключително принципен, дълбоко предан на Бога архиерей и служението му като Ловчански митрополит тази година отбеляза 25 години, през което време постигна изключително много в тази нелесна епархия с до голяма степен непросветен народ, с така преобладаващо друго мирово зрение. Но дядо Гавриил обедини силите на свещенството, на народа, за да построи прекрасен храм - "Св. св. Кирил и Методий", да основе първото в страната ни начално църковно училище. Първото построено църковно училище след 9 септември. Преди това сме имали такива училища", каза още патриарх Даниил за митрополит Гавриил.

Снимка: БТА

"Стараеше се да ръкополага добри свещеници, да бъде на висота монашеството в епархията и почти от нищо постигна много. И затова неговата загуба е голяма", каза още патриархът. Той допълни, че дядо Гавриил има "изключително голям принос в дейността на Светия синод и голяма помощ в нашето служение".

"Дядо Гавриил беше отхвърлил тази логика, по която се движат много човеци днес, още в онова време, когато държавната идеология учеше, че няма за какво друго да се живее, няма задгробен живот, няма душа, няма надежда за човека, след него е смърт. Той беше отхвърлил тази логика в ранните си години още. И действително се стараеше да богатее в Бога. Беше пример за всички в това отношение", каза още българският патриарх.

"Няма по-радостно служение и по-голямо щастие да служиш на Господ Иисус Христос и на Неговата света Църква" - това дълбоко и искрено верую беляза целия земен път на Негово Високопреосвещенство митрополит Гавриил", написа президентът Илияна Йотова във фейсбук.

"Със своите мъдри слова и блага усмивка се стремеше да посее у всеки вяра, смирение, любов към Бог и към ближния, учеше децата да бъдат добри и милосърдни хора, посочва държавният глава. Съграждаше не само духовно - остави на България катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч", отбеляза Йотова.

"Ще помня разговорите ни и ще преоткривам смисъла на думите му. Светъл да е пътят на душата му!", написа още тя.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.