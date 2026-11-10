Източник: Министерство на транспорта и съобщенията Министър Георги Пеев: Дигиталното ядро за пътна безопасност вече придобива конкретни измерения

324 Източник: Министерство на транспорта и съобщенията

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Дигиталното ядро, което ще обединява и анализира данни в подкрепа на пътната безопасност, вече придобива конкретни измерения. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на среща с работните групи, които подготвят технологичната, законодателната и административната част на промените.

Една от първите стъпки в изграждането на дигиталното ядро е разработването на инструмент за обмен и анализ на данни, който ще подпомага контролните органи. Целта е проверките да бъдат по-целенасочени и ефективни, като основният фокус ще бъде върху транзитния трафик.

Предвижда се инструментът да използва информация за незаплатени пътни такси, за претоварване на тежкотоварни автомобили, както и данни за нарушения, установени от МВР. Това ще позволи на контролните органи по-лесно да идентифицират превозните средства, за които има данни за нарушения, и да насочват проверките към тях. Разработката е в начален етап, като вече са интегрирани данни от преминаването на превозните средства през тол рамките. Паралелно се работи по определянето на подходящи места, на които екипите на МВР ще извършват проверки. Първоначалните тестове показват 65-70% увеличение на ефективността на контрола на пътя, с фокус върху транзитния трафик.

Паралелно се разработват и критерии за идентифициране на рисково поведение на пътя. Целта е наличната информация да се използва за по-точно определяне на случаите, при които е необходим засилен контрол, и за по-добра координация между институциите.

Предстоят и тестове за автоматично отчитане на уредите за измерване на времената за работа и почивка на водачите на тежкотоварни автомобили. Това е важен елемент на превантивния контрол, тъй като в 15% от проверките, които "Автомобилна администрация" извършва, са констатирани нарушения, свързани с тахографите.

Напредва и работата по нормативната рамка на реформата. Работната група по законодателните промени очерта срок до края на първото тримесечие на 2027 г., в който законовите текстове трябва да бъдат подготвени.

Сред обсъжданите въпроси е регламентирането на центровете за подготовка на водачи, част от които ще бъдат и полигоните за практическо обучение. Предстои да бъде изяснено в кои закони да бъдат уредени тези центрове, кой ще възлага изграждането им и как да се осигури възможност не само държавата, но и общините да създават полигони. Обсъждат се също техническите изисквания към самите съоръжения, както и нормативната уредба на буферните паркинги.

Тези въпроси имат пряко практическо значение за начина, по който ще се осъществява подготовката на бъдещите водачи и как ще се организира контролът върху пътния трафик.

Източник: Министерство на транспорта и съобщенията