Д-р Георги Георгиев дм., уролог в Хил клиник е първият и засега единственият специалист в България, който прилага иновативната мини операция на простатата (MiLEP). Това е минимално инвазивна лазерна техника, която вече успешно се използва в столичната клиника като алтернатива на класическия HoLEP. Д-р Георгиев бива поканен да оперира на живо по иновативния метод MiLEP по време Конгрес по миниинвазивна урология в Унгария. Той не само демонстрира хирургия на живо пред световния медицински елит, но използва две различни лазерни системи. Така доказва, че най-новият и щадящ за пациентите метод MiLEP може да се прилага без значение с какъв лазер разполага болницата, стига лекарят да е добре обучен. Тези живи демонстрации на нашия уролог поставят България на картата на иновативната медицинска практика и предизвикват огромен интерес сред колегите му.

Д-р Георгиев, какво е Вашето усещане като лекар, който пръв е приложил тази техника у нас?

За мен е чест и голяма отговорност. Когато работиш с иновативна техника, трябва да вложиш още повече внимание и прецизност. Вече имам десетки успешни случаи, а резултатите говорят сами за себе си. Оперирам с лазер от доста години и пътят ми до овладяването на метода "енуклеация" беше интересно професионално предизвикателство. Вярвам, че медицината трябва да се развива и като технологии, и като усъвършенствани оперативни методи. MiLEP е бъдещето в урологичната хирургия - минимална травма, максимален ефект.

А какво представлява "мини операцията на простатата" и как се различава от класическите методи?

Това е най-новата версия на лазерната енуклеация на простатата, при която използвам изключително фин ендоскоп и върховата технология Cyber Ho Magneto 150W на Quanta. "Мини" наричаме процедурата, защото инструментариумът е едва 18.5Ch, травмата е сведена до минимум - уретрата е щадена, а цялостният достъп е щадящ. Така запазваме ефективността на обичайната лазерна операция, но с много по-малък риск от усложнения.

В кои случаи препоръчвате този метод?

MiLEP е универсален метод, подходящ за всеки мъж с ДПХ, включително и за пациенти със значително увеличена простата, над 100-120гр. Класическият TURР има ограничения при много големи жлези, не постига желаната радикалност, а отворената операция е значително по-тежка и лекарите я избягват. Затова в Хил клиник вече повече от 16 години ползваме само лазери. Днес с метода MiLEP можем да отстраним и големи обеми тъкан, без да отваряме коремната стена, прониквайки в тялото през естествените му отвори. Това дава шанс на пациенти, които иначе биха се подложили на доста травматична операция, да се отърват от симптомите на ДПХ буквално след едночасова лазерна процедура.

Освен липсата на разрези и бързината, какви са другите предимствата за пациента?

По-малък риск от усложнения, особено стриктура на уретрата, която не е рядко срещана при класическите операции. Значително по-бързо възстановяване - болничният престой е по-кратък, катетърът се сваля по-рано. Щадяща анестезия - пациентите са будни, обезболени със спинална упойка, което е по-безопасно при мъже в напреднала възраст и сърдечно-съдови проблеми. По-добри дългосрочни резултати - уринирането се подобрява бързо, а рецидиви засега не съм срещал.

Как пациентите приемат новината, че има "мини операция"?

В началото има изненада - мнозина мислят, че увеличената простата винаги налага класическа хирургия или доживотен дискомфорт. Когато разберат, че има по-щадяща алтернатива, която вече се прави и в България, те са мотивирани. Имаме пациенти, които идват специално за този метод от съседни държави, след като са се информирали, че се предлага само в София, в Хил клиник.

Д-р Георгиев, какво бихте казали на мъжете над 50, които четат това интервю?

Да не отлагат прегледите при уролог. Симптомите от простатата често се неглижират - "ще мине", "нормално е с възрастта". Но истината е, че навременното откриване на проблема дава възможност за по-щадящо и много по-резултатно лечение. Днес вече не е нужно да се опасяват от тежки усложнения - има алтернатива с отличен медицински резултат, по-бързо възстановяване и постигане на по-високо качество на живот.

