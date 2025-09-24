Общинската фирма "Метрополитен" излезе с позиция, в която отрича опасният блок в столичния квартал "Хаджи Димитър", чиито жители предстои да бъдат евакуирани, да е увреден при строително-монтажните работи на метролиния 3.

Евакуират стотици от столичен блок, напукал се заради строежа на метрото (снимки)
Виж още Евакуират стотици от столичен блок, напукал се заради строежа на метрото (снимки)

За 27 години "Метрополитен" ЕАД е изградил 52 км трасе и 47 метростанции при спазване на всички изисквания за безопасност на близкоразположените сгради, без компромиси спрямо околната среда, като най-важни са безопасността на гражданите и сигурността на сградите. Към момента в град София се изграждат още 9 км. трасе и 10 нови метростанции, като стриктно се съблюдават всички норми за подземно строителство и сигурност на околните сгради, заявяват от компанията.

По думите им в тази връзка "е напълно некоректно да се правят внушения, базирани на мнения на лица без експертиза в подземното строителство, че проблеми със сигурността на отделни сгради имат пряка връзка със строителството на метрото".

Във връзка с коментарите за бл. 2, вх. "А" и "Б" в ж.к. "Хаджи Димитър", район "Подуяне", където се налага евакуацията на живущите в сградата, ръководството на компанията заявява:

""Метрополитен" ЕАД през месец януари 2024 г. е възложил геотехническа експертиза на конкретната сграда. Въз основа на извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и предвид значителното разстояние от 95 метра до изграждащия се по това време тунел на метрото, заключенията са следните:

• При строително-монтажните работи по изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство.

• Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимите стойности и са минимални - такива се наблюдават при всяко подземно строителство както в България, така и в международен мащаб", заявиха от "Метрополитен" ЕАД.

Тази сутрин стана ясно, че е издадена заповед за незабавна евакуация на десетки семейства от блок в квартал "Хаджи Димитър", който се напукал заради строежа на метрото. След две обследвания сградата е обявена за опасна за обитаване, съобщи кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов.

На 5 ноември, ако хората не напуснат доброволно домовете си, ще бъдат изкарвани принудително с полиция.

Снимка: БТА

"Най-важната е безопасността - след проверки се доказа, че сградата е опасна за живот и следва живущите в нея да бъдат евакуирани. С мой доклад и заедно с кмета на София Васил Терзиев, от Столичния общински съвет е отпусната парична помощ за хората тук", добави Христов.

Районният кмет каза още, че след дълги ремонти хората ще могат да се върнат отново в домовете си. "Има конкретни мерки, които са заложени за укрепването на сградата. Срокът обаче няма да е малък. Самите строителни дейности могат да отнемат година", обясни Христов.

Живущите в блока обаче изразиха своите притеснения, като коментираха, че само на някои семейства е била отпусната финансова помощ, с която да наемат временно жилище, но мнозина остават без яснота къде ще бъдат преместени и за колко време. Част от хората настояват за по-конкретни ангажименти от страна на институциите и категорични гаранции за безопасността им.

Снимка: БТА

"В продължение на 2 години живеем в абсолютен риск не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През август 2023 г. пропадна булеварда срещу блока, а след това и самата ни сграда започна да се руши", разказа една от собственичките на жилище в напуканата сграда.

Тогава от столичния "Метрополитен" съобщиха, че пропадането е вследствие на каверна (кухина) под кабелен колектор в близост до трасето на изграждащия се тунел на метрото. 

 

 

ИЗБРАНО
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки) Лайф
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки)
41424
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се Корнер
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се
15085
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата Бизнес
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата
8343
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия) IT
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия)
13151
Новооткрити раннохристиянски гробове в Перперикон дават нови сведения за живота на скалния град Impressio
Новооткрити раннохристиянски гробове в Перперикон дават нови сведения за живота на скалния град
2719
България се превръща в новата любима дестинация на турските пенсионери Trip
България се превръща в новата любима дестинация на турските пенсионери
1610
Домашни овесени сандвич бисквитки с ванилов крем Вкусотии
Домашни овесени сандвич бисквитки с ванилов крем
268
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат Zodiac
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат
1071