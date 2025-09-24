Напълно некоректно да се правят внушения, базирани на мнения на лица без експертиза в подземното строителство, заявиха от общинската фирма

Общинската фирма "Метрополитен" излезе с позиция, в която отрича опасният блок в столичния квартал "Хаджи Димитър", чиито жители предстои да бъдат евакуирани, да е увреден при строително-монтажните работи на метролиния 3.

За 27 години "Метрополитен" ЕАД е изградил 52 км трасе и 47 метростанции при спазване на всички изисквания за безопасност на близкоразположените сгради, без компромиси спрямо околната среда, като най-важни са безопасността на гражданите и сигурността на сградите. Към момента в град София се изграждат още 9 км. трасе и 10 нови метростанции, като стриктно се съблюдават всички норми за подземно строителство и сигурност на околните сгради, заявяват от компанията.

По думите им в тази връзка "е напълно некоректно да се правят внушения, базирани на мнения на лица без експертиза в подземното строителство, че проблеми със сигурността на отделни сгради имат пряка връзка със строителството на метрото".

Във връзка с коментарите за бл. 2, вх. "А" и "Б" в ж.к. "Хаджи Димитър", район "Подуяне", където се налага евакуацията на живущите в сградата, ръководството на компанията заявява:

""Метрополитен" ЕАД през месец януари 2024 г. е възложил геотехническа експертиза на конкретната сграда. Въз основа на извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и предвид значителното разстояние от 95 метра до изграждащия се по това време тунел на метрото, заключенията са следните:

• При строително-монтажните работи по изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство.

• Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимите стойности и са минимални - такива се наблюдават при всяко подземно строителство както в България, така и в международен мащаб", заявиха от "Метрополитен" ЕАД.

Тази сутрин стана ясно, че е издадена заповед за незабавна евакуация на десетки семейства от блок в квартал "Хаджи Димитър", който се напукал заради строежа на метрото. След две обследвания сградата е обявена за опасна за обитаване, съобщи кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов.

На 5 ноември, ако хората не напуснат доброволно домовете си, ще бъдат изкарвани принудително с полиция.

"Най-важната е безопасността - след проверки се доказа, че сградата е опасна за живот и следва живущите в нея да бъдат евакуирани. С мой доклад и заедно с кмета на София Васил Терзиев, от Столичния общински съвет е отпусната парична помощ за хората тук", добави Христов.

Районният кмет каза още, че след дълги ремонти хората ще могат да се върнат отново в домовете си. "Има конкретни мерки, които са заложени за укрепването на сградата. Срокът обаче няма да е малък. Самите строителни дейности могат да отнемат година", обясни Христов.

Живущите в блока обаче изразиха своите притеснения, като коментираха, че само на някои семейства е била отпусната финансова помощ, с която да наемат временно жилище, но мнозина остават без яснота къде ще бъдат преместени и за колко време. Част от хората настояват за по-конкретни ангажименти от страна на институциите и категорични гаранции за безопасността им.

"В продължение на 2 години живеем в абсолютен риск не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През август 2023 г. пропадна булеварда срещу блока, а след това и самата ни сграда започна да се руши", разказа една от собственичките на жилище в напуканата сграда.

Тогава от столичния "Метрополитен" съобщиха, че пропадането е вследствие на каверна (кухина) под кабелен колектор в близост до трасето на изграждащия се тунел на метрото.

