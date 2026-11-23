Снимка: AI Метаболитна и бариатричната хирургия: когато лечението на затлъстяването изисква повече от диета

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Съвременната медицина предлага различни възможности за контрол на теглото - от промени в начина на живот и медикаментозна терапия до хирургично лечение. Ключът към добрия резултат е да се избере правилният подход за конкретния пациент и той да бъде проследяван от медицински екип.

Контролът на теглото отдавна не се изчерпва с броенето на калории и ограниченията в храненето. Днес лекарите разполагат с повече възможности за лечение на затлъстяването, включително съвременни медикаменти, които повлияват апетита и механизмите на ситостта. При правилни показания и лекарско наблюдение те могат да бъдат важна част от терапията.

Не всеки пациент обаче има нужда от медикаментозно лечение, а при други то не е достатъчно за постигането на дългосрочен резултат. Когато затлъстяването е изразено и е свързано с метаболитни нарушения или други придружаващи заболявания, е необходимо цялостно медицинско решение.

Именно тук идва мястото на метаболитната и бариатрична хирургия - утвърден метод за лечение на затлъстяването при пациенти, които отговарят на съответните медицински критерии.

Повече от операция за намаляване на теглото

Метаболитната и бариатрична хирургия включва оперативни методи, които променят начина, по който организмът приема и обработва храната, и повлияват механизмите на апетита, ситостта и метаболизма.

При подходящо подбрани пациенти тя може да доведе до значителна и дългосрочна загуба на тегло, да подобри контрола на диабет тип 2 и да повлияе благоприятно други състояния, свързани със затлъстяването. При някои пациенти това означава и възможност за намаляване на необходимостта от определени медикаменти под лекарски контрол.

Решението за операция обаче не се взема само въз основа на килограмите. От значение са индексът на телесната маса, придружаващите заболявания, предходните опити за лечение, общото здравословно състояние и очакваните ползи и рискове.

Затова първата стъпка е медицинската оценка, а не изборът на конкретна операция.

Лечението започва с правилната преценка

В МБАЛ Вита метаболитната и бариатрична хирургия е част от възможностите за лечение на пациенти със затлъстяване, при които оперативният подход е медицински обоснован.

Работата с такива пациенти изисква повече от техническото извършване на хирургичната интервенция. Необходими са оценка на съпътстващите заболявания, преценка на оперативния риск, подходяща подготовка и ясни препоръки за периода след операцията.

Съществена част от лечението е и дългосрочното проследяване. След бариатрична операция храненето се променя, а организмът може да се нуждае от допълнителни витамини и минерали. Редовните контролни прегледи и спазването на медицинските препоръки са важни за безопасността и устойчивостта на резултатите.

Целта не е единствено да се постигне определено тегло, а да се подобри здравословното състояние на пациента и да се създадат условия за дългосрочна промяна.

Резултатите се измерват във времето

Ефективността на бариатричната хирургия не се оценява само по бързо свалените килограми, а по това доколко постигнатото тегло се запазва устойчиво и как се подобрява цялостното здраве на пациента. Затова тя трябва да се разглежда като част от дългосрочен лечебен процес, а не като еднократна процедура. При правилно подбрани пациенти, прецизна подготовка и последващо проследяване, операцията води до дълготрайно отслабване и значително облекчаване на редица заболявания, свързани със затлъстяването.

В Центъра по метаболитна и бариатрична хирургия на МБАЛ Вита пациентите могат да получат консултация и индивидуална медицинска оценка, за да обсъдят възможностите за хирургично лечение на затлъстяването и очакваните ползи и рискове.