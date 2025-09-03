16 са сертифицираните отсечки за измерване на средна скорост. Това съобщи директорът на Националното тол управление Олег Асенов на брифинг в Министерски съвет след оперативно съвещание за мерките за пътна безопасност.

Войната по пътищата

В 12 ч на 6 септември ще стартира правоприлагането за средна скорост, напомни Асенов.

Към старта отсечките ще са 22, ще има на всички автомагистрали плюс ключови отсечки с висока концентрация на тежки катастрофи.

До края на година по график ще бъдат обхванати общо 1200 км, съобщи още шефът на тол управлението.

Стартът на контрола за претоварване на камионите ще бъде около 15 октомври, като в началото ще има 20 контролни точки.

ИПБ за промените в пътния закон: Узаконен произвол и бизнес с глоби
Виж още ИПБ за промените в пътния закон: Узаконен произвол и бизнес с глоби

Списъкът е публикуван и се актуализира постоянно на сайта bgtoll.bgЗа улеснение са публикувани както описания на местоположенията на отсечките, така и карти, на които са отбелязани.

Списък на сертифицираните отсечки към днешна дата:

АМ "Тракия" Вакарел (км 24+288) Ихтиман (км 43+448)

АМ "Тракия" Ихтиман (км 43+448) Вакарел (км 24+288)

АМ "Тракия" Цалапица (км 107+663) Радиново (км 118+599)

АМ "Тракия" Радиново (км 118+599) Цалапица (км 107+663)

АМ "Струма" Сандански (км 143+945) Дамяница (км 151+251)

АМ "Струма" Дамяница (км 151+251) Сандански (км 143+945)

Северна скоростна тангента м/у 18 и п.в.Илиянци (км 50+427) Чепинци (км 60+705)

Северна скоростна тангента Чепинци (км 60+705) м/у 18 и п.в.Илиянци (км 50+427)

I-1 Слатино (км 343+292) Кочериновo (км 353+878)

I-1 Кочериновo (км 353+878) Слатино (км 343+292)

I-2 Струйно (км 104+733) Шумен (км 112+381)

I-2 Шумен (км 112+381) Струйно (км 104+733)

I-3 Долни Дъбник (км 100+471) Телиш (км 122+349)

I-3 Телиш (км 122+349) Долни Дъбник (км 100+471)

I-4 Български извор (км 13+536) Сопот (км 22+734)

I-4 Сопот (км 22+734) Български извор (км 13+536)

ИЗБРАНО
Мария за съпруга си: Той успя да ме върне в женската ми енергия, има добро сърце Лайф
Мария за съпруга си: Той успя да ме върне в женската ми енергия, има добро сърце
13157
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас Корнер
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас
11419
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева Бизнес
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева
6667
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес IT
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес
68512
Ценна находка хвърля нова светлина върху древната самарянска култура Impressio
Ценна находка хвърля нова светлина върху древната самарянска култура
1655
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи Trip
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи
3625
Куру фасулие: Чудният боб по турски Вкусотии
Куру фасулие: Чудният боб по турски
434
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден Zodiac
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден
1733
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса Времето
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса
571