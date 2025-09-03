По график до края на годината ще бъдат обхванати общо 1200 км

16 са сертифицираните отсечки за измерване на средна скорост. Това съобщи директорът на Националното тол управление Олег Асенов на брифинг в Министерски съвет след оперативно съвещание за мерките за пътна безопасност.

В 12 ч на 6 септември ще стартира правоприлагането за средна скорост, напомни Асенов.

Към старта отсечките ще са 22, ще има на всички автомагистрали плюс ключови отсечки с висока концентрация на тежки катастрофи.

До края на година по график ще бъдат обхванати общо 1200 км, съобщи още шефът на тол управлението.

Стартът на контрола за претоварване на камионите ще бъде около 15 октомври, като в началото ще има 20 контролни точки.

Списъкът е публикуван и се актуализира постоянно на сайта bgtoll.bg. За улеснение са публикувани както описания на местоположенията на отсечките, така и карти, на които са отбелязани.

Списък на сертифицираните отсечки към днешна дата:

АМ "Тракия" Вакарел (км 24+288) Ихтиман (км 43+448)

АМ "Тракия" Ихтиман (км 43+448) Вакарел (км 24+288)

АМ "Тракия" Цалапица (км 107+663) Радиново (км 118+599)

АМ "Тракия" Радиново (км 118+599) Цалапица (км 107+663)

АМ "Струма" Сандански (км 143+945) Дамяница (км 151+251)

АМ "Струма" Дамяница (км 151+251) Сандански (км 143+945)

Северна скоростна тангента м/у 18 и п.в.Илиянци (км 50+427) Чепинци (км 60+705)

Северна скоростна тангента Чепинци (км 60+705) м/у 18 и п.в.Илиянци (км 50+427)

I-1 Слатино (км 343+292) Кочериновo (км 353+878)

I-1 Кочериновo (км 353+878) Слатино (км 343+292)

I-2 Струйно (км 104+733) Шумен (км 112+381)

I-2 Шумен (км 112+381) Струйно (км 104+733)

I-3 Долни Дъбник (км 100+471) Телиш (км 122+349)

I-3 Телиш (км 122+349) Долни Дъбник (км 100+471)

I-4 Български извор (км 13+536) Сопот (км 22+734)

I-4 Сопот (км 22+734) Български извор (км 13+536)

