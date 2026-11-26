Мъж забрави чанта с €18 000 върху колата си и потегли, полицаи от Несебър я откриха за 2 часа
Бях отчаян, но стана чудо, казва Благо Банчев
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Мъж изгуби чанта с 18 000 евро и лични документи по пътя между Свети Влас и Слънчев бряг, след като я забравил върху автомобила си и потеглил. Само за около два часа обаче служители на РПУ-Несебър успели да открият и да върнат парите на собственика им.
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За случилото се разказа самият Благо Банчев в публикация в групата "Несебър" в социалната мрежа Фейсбук, с която благодари на служителите на МВР.
Около 6.40 ч. вчера Банчев потеглил с автомобила си по пътя между двата морски курорта, без да забележи, че е оставил чантата върху него. В нея имало лични документи и сумата от 18 000 евро.
"Просто не знаех къде се намирам. Никога не съм мислил, че ще бъдат намерени парите и документите в чантата", разказва Банчев.
След като подал сигнал в полицията в Слънчев бряг, дежурният офицер Тодоров и началникът на "Криминална полиция" Атанас Стамболиев незабавно се заели със случая.
Двамата полицаи Халил Халил и Радостин Топалов успели да открият чантата и да върнат изгубената сума.
"Голяма благодарност от мен и близките ми на всички тези млади момчета полицаи за помощта, която ми оказаха", пише мъжът.
Благо Банчев признава, че случилото се е променило отношението му към полицията.
"Досега не съм вярвал много на полицията, но благодарение на тези полицаи и екип вярвам, че има достойни хора в МВР", споделя той.