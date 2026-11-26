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Мъж изгуби чанта с 18 000 евро и лични документи по пътя между Свети Влас и Слънчев бряг, след като я забравил върху автомобила си и потеглил. Само за около два часа обаче служители на РПУ-Несебър успели да открият и да върнат парите на собственика им.

За случилото се разказа самият Благо Банчев в публикация в групата "Несебър" в социалната мрежа Фейсбук, с която благодари на служителите на МВР.

Около 6.40 ч. вчера Банчев потеглил с автомобила си по пътя между двата морски курорта, без да забележи, че е оставил чантата върху него. В нея имало лични документи и сумата от 18 000 евро.

"Просто не знаех къде се намирам. Никога не съм мислил, че ще бъдат намерени парите и документите в чантата", разказва Банчев.

След като подал сигнал в полицията в Слънчев бряг, дежурният офицер Тодоров и началникът на "Криминална полиция" Атанас Стамболиев незабавно се заели със случая.

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Двамата полицаи Халил Халил и Радостин Топалов успели да открият чантата и да върнат изгубената сума.

"Голяма благодарност от мен и близките ми на всички тези млади момчета полицаи за помощта, която ми оказаха", пише мъжът.

Благо Банчев признава, че случилото се е променило отношението му към полицията.

"Досега не съм вярвал много на полицията, но благодарение на тези полицаи и екип вярвам, че има достойни хора в МВР", споделя той.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.