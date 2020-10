Пореден сблъсък в градския транспорт заради ситуацията с коронавируса. След забележка на гражданка мъж със свалена маска наплюл и ударил жена. Инцидентът е станал в столичния автобус 84 на спирка "Орлов мост" в посока центъра, съобщи потърпевшата Албена Павлова пред bTV.

“Един господин, който си държеше маската на брадичката, отидох и го помолих да си сложи маската, той каза, че няма да си я сложи. Ако ще умира, да умирал. Аз му казах, че в случая просто някой друг ще умре, нали. Реших, че просто трябва да му направя снимка и да я изпратя до органите. Започнаха обиди. Аз му казах, че е човек с половин мозък, той дойде до мен, свали ми качулката и ме наплю“, разказа тя.

При опит да направи клип, на слизане от спирката мъжът я ритнал в крака и избягал. Тя все пак успяла да го снима.

Жената е подала сигнал в МВР и очаква резултат.

От Столичната община пък заявиха, че е трудно да следят за хора без маска навсякъде, но поискаха часа на инцидента и превозното средство, за да проверят случая.

Тепърва предстои да ставаме свидетели на подобни конфликти между вярващия и невярващия в защитата на маските срещу вируса, прогнозира обаче психологът Младен Владимиров. Т

„Това е неговият бунт срещу системата, много вероятно, този човек мисли, че това е световен заговор, че това е измислено, че такива случаи няма вижда я нея и той насочва гнева си директно, защото иначе другото е един вид гняв, който не знаеш къде да адресираш и можеш да псуваш телевизора, можеш да пишеш гневни неща по форумите, и тука тази идва и тя директно се сблъсква, тя влиза в конфликт с неговите вярвания“, обясни той.

Лек срещу това напрежение е принципът – вярвай, в каквото искаш, но спазвай правилата, защото живееш в общество, съветва психологът.

Подобен конфликт, но в канадския град Ванкувър, наскоро шокира потребителите на социалните мрежи. На запис се вижда как добре облечена жена, която, за разлика от околните, не носи предпазна маска, се изплюва в лицето на седнал до прозореца мъж. Реакцията му не закъснява – той става енергично и изхвърля през отворената врата дамата на тротоара.

This is a video of two assaults. Neither one is acceptable behaviour in a civil society. Both should be charged. https://t.co/G3gOf2MwH6