Временна организация в движението на влаковете ще остане в сила почти пет месеца - до 19 март 2027 г.

549 Снимка: БТА

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От днес, 2 ноември 2026 г., стартират мащабни строително-ремонтни дейности по модернизацията на железопътния възел в района на Централната гара в София, съобщиха от БДЖ.

Реконструкцията въвежда сериозна временна организация в движението на влаковете, която ще остане в сила почти пет месеца - до 19 март 2027 г.

Заради ремонта коловозите от 1-ви до 11-и се затварят напълно, което налага десетки бързи и пътнически влакове да променят разписанията си, част от маршрутите да се отклоняват, а редица композиции да започват и завършват курсовете си от столичните гари "Подуяне пътническа" и "Искър".

Как ще се разпределят коловозите на Централна гара

Пътниците, пътуващи от София, трябва да имат предвид новото разпределение на отворените коловози:

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2-ри, 4-ти и 6-ти глух коловоз ще обслужват влаковете за Петрич и Кюстендил;

6-ти глух коловоз поема и направленията към Банкя и Драгоман;

12-и коловоз ще обслужва влаковете по линията София - Пловдив;

13-и коловоз остава за направлението София - Мездра.

Влакове, които ще се движат от и до Централна гара, но с ново разписание

Следните композиции ще пристигат и заминават от Централна гара София без прекачване, но с променени часове поради допълнителни маневри:

№493 София - Капъкуле (международен бърз влак) - потегля с променен график;

№3621 София - Бургас - ще тръгва с 10 минути по-рано - в 06:00 ч. (вместо в 06:10 ч.);

№8657 София - Варна - потегля с 10 минути по-рано - в 20:50 ч. (вместо в 21:00 ч.);

№8627 София - Бургас - заминава с 30 минути по-рано - в 22:20 ч. (вместо в 22:50 ч.);

№8626 Бургас - София - ще потегля от Бургас с 25 минути по-късно - в 23:25 ч. (вместо в 23:00 ч.);

№8656 Варна - София - потегля от Варна в 23:40 ч.;

№1620 Пловдив - София - ще тръгва с 3 минути по-рано от Пловдив - в 06:50 ч. (вместо в 06:53 ч.);

№8612 Бургас - София - тръгва от Бургас в 15:30 ч.

Композиции, преместени на гарите "Искър" и "Подуяне"

За пътуващите с влаковете, чиито начални или крайни точки се преместват, БДЖ осигурява трансферни връзки с влак от и до Централна гара.

Влакове, които ще тръгват от гара Искър:

№8611 за Бургас (06:55 ч.);

№8651 за Варна (10:42 ч.);

№3625 за Бургас (17:05 ч.);

№30113 за Карлово (14:02 ч.).

Влакове, които ще пристигат на гара Искър (крайна гара):

От Свиленград: №1612 (тръгва в 06:10 ч.);

От Варна: №8650 (тръгва в 08:50 ч.);

От Бургас: №3622 (тръгва в 08:55 ч.) и № 3624 (тръгва в 16:25 ч.);

От Пловдив: №1622 (тръгва в 13:25 ч.);

От Септември: №10110 (тръгва в 04:55 ч.);

От Карлово: №30112 (тръгва в 06:15 ч.);

От Копривщица: №30122 (тръгва в 10:30 ч.).

Влакове, които ще тръгват от гара Подуяне пътническа:

За Свиленград: №1611 (08:44 ч.) и №1613 (15:25 ч.);

За Бургас: №8613 (13:02 ч.) и №3623 (13:30 ч.);

За Пловдив: №1621 (16:35 ч.);

За Костенец: №10281 (07:05 ч.), №10221 (12:08 ч.) и №10223 (14:15 ч.);

За Копривщица: №30121 (08:00 ч.);

За Септември: №10113 (18:05 ч.) и №10123 (тръгващ от Перник, от Подуяне - в 20:10 ч.).

Влакове, които ще пристигат на гара Подуяне пътническа (крайна гара):

От Бургас: №3620 (тръгва в 05:25 ч.) и №8610 (тръгва в 07:55 ч.);

От Свиленград: №1614 (тръгва в 16:50 ч.);

От Костенец: №10222 (тръгва в 10:20 ч.) и №10226 (тръгва в 17:05 ч.);

От Септември: №10120 (за Банкя, тръгва в 04:25 ч.);

От Димитровград: №10112 (тръгва в 07:45 ч.);

От Костенец за Драгоман: №10224 (тръгва в 15:05 ч.).

Отклонени маршрути през София Север и Илиянци

Четири пътнически влака по Подбалканската линия ще заобикалят през гарите Столник, Кремиковци, Световрачене, Илиянци и София Север:

№30114 Карлово - София (тръгващ в 13:30 ч.);

№30186 Карлово - София (тръгващ в 17:40 ч.);

№30115 София - Карлово (потеглящ от Централна гара в 18:09 ч.);

№30123 София - Копривщица (тръгващ от Централна гара в 19:34 ч.).

От железопътния превозвач призовават гражданите да следят актуалната информация на информационните табла по гарите и в електронния портал на БДЖ преди предприемане на пътуване.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.