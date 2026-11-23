По разпореждане на главния прокурор, надзорът върху досъдебното производство е възложен на Софийската градска прокуратура

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Мълчаливо бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина преди шест месеца при падане от жилищна сграда, се проведе пред Съдебната палата в Благоевград. Близките на ученичката настояват за справедливост и безпристрастност от институциите при изясняването на детайлите около трагичния инцидент, предаде БНТ.

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По случая са назначени допълнителни експертизи, които трябва да изяснят точно как и кога е настъпила смъртта на Ивана. Междувременно, по разпореждане на главния прокурор, надзорът върху досъдебното производство е възложен на Софийската градска прокуратура.

Трагедията, отнела живота на момичето, се разигра около полунощ на 23 срещу 24 май. Тялото на 16-годишната ученичка беше намерено пред жилищен блок в благоевградския квартал "Струмско". От другата страна на сградата от петия етаж беше паднал и 16-годишният Димитър Смилков, който оцеля с тежки травми след лечение в "Пирогов". Младежите са се събрали в жилището на Димитър още следобяд на същия ден на купон с наркотици.

В апартамента е имало четири момчета освен Ивана. Сред тях бе и 20-годишният студент Александър Георгиев, както и 18-годишен абитуриент, напуснал жилището преди инцидента. Георгиев заяви пред разследващите, че няма спомени от случилото се. Първоначално той беше обвинен за умишлено убийство, но по-късно Софийският апелативен съд отказа да го остави в ареста поради липса на достатъчно доказателства.

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Снимка: БТА

Първоначалната съдебномедицинска експертиза, направена пет дни след инцидента, сочи, че в кръвта на момичето не са установени следи от наркотици, а част от нараняванията по тялото ѝ може да са получени преди падането. Бащата на Ивана - Стойне Стойнев - многократно отправи критики към институциите, че разследването умишлено се бави. Той е категоричен, че дъщеря му е била жестоко пребита.

Снимка: БТА

"Експертизата потвърждава всички неща, които твърдях от самото начало - че Ивана е зверски бита, пребита, изнасилена. И че е убита горе, в апартамента. Не е инцидент, не е падане, няма наркокупон. Епикризата изрично ясно си пише, че тестовете на Ивана за упойващи наркотични вещества са отрицателни", заяви почерненият родител.

Снимка: БТА

За да почетат паметта на момичето и да призоват за обективно и безпристрастно разследване, пред Съдебната палата в Благоевград се събраха близки и познати.

Снимка: БТА

"Семейството заслужава много повече от това, което вече им е показано. Ивана беше много слънчево дете и не заслужаваше тази съдба", каза една от присъстващите Анка Петрова.

Снимка: БТА

В знак на протест, Стойне Стойнев остави празна бебешка количка на входа на съда в града.

"Символът е... това е България - празна бебешка количка, България без деца, защото ни ги убиват. Ние имахме три, сега имаме две", каза бащата на Ивана.

Снимка: БТА

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