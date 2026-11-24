Погребението на Ловчанския митрополит ще се извърши в двора на храма "Св. Троица"

11962 Снимка: BulFoto

Чуйте статията:

В катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч се състоя опелото за Ловчанския митрополит Гавриил, предаде БТА.

То беше отслужено от българския патриарх Даниил, от архиереи от Светия синод и от епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Преди това бе отслужена заупокойна света литургия, оглавена от наместника на Ловчанската епархия - Врачанския митрополит Григорий, в съслужение със свещеници от храма.

И днес в храма миряните се прощават с владиката, който почина след кратко боледуване на 22 ноември. Тялото му бе изложено за поклонение вчера следобед и в продължение на четири часа вярващи и духовници имаха възможност да се сбогуват с архиерея.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Отслужено бе монашеско опело, водено от Константийския епископ Михаил, викарий на митрополит Гавриил и игумен на Чекотинския манастир.

Погребението на Ловчанския митрополит Гавриил се извърши в двора на храма "Св. Троица" в Ловеч, където е и сградата на Ловчанската света митрополия.

Снимка: BulFoto

С думите "Ако днес земната църква осиротява, небесната се обогатява" българският патриарх Даниил се обърна към присъстващите на опелото. В словото си след траурната служба той отдаде почит на архиерея, като подчерта неговия принос за Българската православна църква, монашеския живот, духовното образование и утвърждаването на православната вяра.

"Със споделена мъка, сълзи в очите и дълбок поклон днес изпращаме в последния му земен път един особено скъп за православната ни църква, изключително обичан от всеки от нас човек и архипастир - новопреставилия се в Господа Ловчански митрополит Гавриил. Събрани от близо и далеч в този катедрален храм, който винаги ще ни напомня за него, отдаваме последна почит и свеждаме глави с благодарност и признателност пред него за всички негови трудове в прослава на Бога и за съзиждането и утвърждаването на Църквата Христова сред православния ни народ, но най-вече за онази отеческа мъдрост и любов, с които Негово Високопреосвещенство беше щедро надарен от Светодателя и които на свой ред той щедро даряваше на всички около себе си", каза патриарх Даниил.

Снимка: БТА

Той припомни, че на 1 февруари тази година са били отбелязани 25 години от началото на митрополитското служение на Гавриил в Ловчанска епархия, а десет месеца по-късно Църквата се прощава с него. "Такава е била Божията воля за него и за нас и ние я приемаме със смирение и с дълбока благодарност, задето имахме сред нас нашия скъп владика Гавриил, който ще остане завинаги в паметта на православната ни църква като един от нейните най-значими и достойни архиереи. Преди всичко ще помним митрополит Гавриил като пример за посвещаване на Бога и Църквата, за ревност към православната вяра и строгост в следването на монашеския път", посочи българският патриарх.

По думите му монашеството на митрополит Гавриил е било дълбоко осъзнат личен избор, направен още в младостта му. През годините той е изпълнявал различни послушания и служения в Църквата, като е запазил съзнанието за значението на монашеския живот и след избирането си за архиерей.

Снимка: БТА

Като управляващ Ловчанска епархия митрополит Гавриил е положил особени грижи за възраждането и утвърждаването на монашеските традиции и манастирския живот. За 25-те години на архипастирско служение е възпитал и ръкоположил множество свещенослужители, които да продължат духовното дело в епархията.

Патриарх Даниил открои и приноса му към църковно-просветната дейност. По негова инициатива в Ловеч е основано Частното основно училище "Свети Седмочисленици" - първото в страната общообразователно основно училище под егидата на Българската православна църква. В него децата получават както общообразователна подготовка, така и възпитание в православните ценности.

Сред заслугите на митрополит Гавриил патриархът посочи и развитието на издателската дейност на Ловчанска митрополия, която се е утвърдила като един от водещите издатели на православна литература. През 2011 г. Светият синод му възлага ръководството на Културно-просветния отдел, като той изпълнява и това служение с всеотдайност.

Снимка: БТА

"Можем още дълго да говорим за приноса на Негово Високопреосвещенство към утвърждаването на вярата, духовността и църковността сред православния ни народ, към съхраняването на каноничното съзнание на светата ни църква във времена на вътрешни разделения и различни изпитания пред нейното единство. Времето не би ни стигнало, за да изброим и посочим всички негови добри и достойни дела, с които той е украсил своя живот и служение", каза патриарх Даниил.

Той припомни и милосърдието на митрополит Гавриил, подкрепата му за благотворителни каузи и личните му дарения, включително за изграждането на новия катедрален храм на Ловчанската епархия, в който се състоя опелото.

В края на словото си патриарх Даниил изрази увереност, че Бог ще въздаде на покойния архиерей за неговата любов и достойни дела.

Снимка: БТА

"Сърцеведецът Бог, който вижда всички дела и знае всички помисли на човеците, е видял много повече от онова, което сме видели и знаем ние. И затова сега, когато скъпият на сърцата ни наш владика Гавриил е вече при Него, вярваме, че Той ще му въздаде стократно за неговата голяма любов и достойни дела, прощавайки му като благ и човеколюбец всички волни и неволни съгрешения и приемайки го в Своето вечно царство", заяви българският патриарх.

Той отправи съболезнования към монашеството, свещенството и вярващите в Ловчанска епархия, както и към близките и сродниците на митрополит Гавриил.

"Всеблагият и всещедър наш Бог да прости и приеме при Себе Си Своя верен раб Гавриил, архиерей новопредставен, а нас, които се молим за него, да ни помилва и спаси. Вечна и блажена да бъде паметта му!", завърши словото си патриарх Даниил.

Митрополит Гавриил, чието светско име е Цветан Методиев Динев, е роден на 16 юли 1950 г. в София. От 1953 г. до 1966 г. семейството му живее в Чехословакия, където той завършва и основното си образование. След завръщането си в България и завършване на гимназия, през есента на 1969 г. е приет за студент във Висшия инженерно-строителен институт в София, който завършва през 1973 г.

Снимка: BulFoto

По време на своето следване там той се запознава и контактува с блаженопочиналия Левкийски епископ Партений, който става и негов изповедник. През 1984 г. завършва задочно Духовната академия "Св. Климент Охридски" в София. На 19 октомври 1998 г. в Рилската света обител е хиротонисан в епископски сан с титлата Макариополски и е назначен за викарий на Софийския митрополит. На 21 и 28 януари 2001 г. е избран и канонически утвърден за Ловчански митрополит.

Снимка: BulFoto

През 2007 г. митрополит Гавриил става ръководител на работната група по въпросите на религиозното образование при Светия синод. От 2009 г. насам той оглавява Върховния църковен съвет при Светия синод. През 2011 г. започва да ръководи и Културно-просветния отдел при Светия синод на БПЦ-БП.

На 8 февруари 2012 г. Ловчанският митрополит Гавриил е удостоен със званието "почетен член" на българската Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, се казва в биографичната справка, публикувана в сайта на БПЦ.

Снимка: БТА

Ловчанският митрополит Гавриил на два пъти беше сред тримата кандидати, определени да участват в избора за български патриарх. Първият път беше през 2013 г., тогава тримата кандидати бяха Русенският митрополит Неофит, Ловчанският митрополит Гавриил и Старозагорският митрополит Галактион. Тогава за български патриарх и Софийски митрополит беше избран Русенският митрополит Неофит.

Снимка: БТА

Вторият път беше на 20 юни 2024 г. , когато за тримата кандидати бяха определени Врачанският митрополит Григорий, Ловчанският митрополит Гавриил и Видинският митрополит Даниил.

На 30 юни 2024 г. за български патриарх и Софийски митрополит беше избран Видинският митрополит Даниил.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.