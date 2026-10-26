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Докто Проспер Мениер, чието име се свързва с едно от най-неприятните заболявания на вътрешното ухо, е роден през 1799 г. във френския град Анже. По онова време медицината все още не разполага с надеждни методи за изследване на равновесния апарат, затова силните пристъпи на световъртеж се обяснявали със заболявания на мозъка и били свързани с резки нарушения в кръвоснабдяването и състояния, близки до епилепсията.

Завършил медицина в Париж, д-р Мениер работи в прочутата болница "Отел Дийо" с някои от най-известните лекари на своето време. През 1832 г. печели конкурс за университетски преподавател по медицина и се хабилитира, а дейността му по време на холерната епидемия го утвърждава като изключителен и компетентен в общата медицина лекар. Въпреки натрупания клиничен опит обаче той няма специализирана подготовка по заболяванията на ухото и вероятно никога не би насочил научните си интереси към тях, ако през 1838 г. не настъпва неочакван обрат в кариерата и живота му.

Този обрат настъпва след смъртта на един от основоположниците на отологията д-р Жан-Марк Гаспар Итар. Кончината му овакантява поста главен лекар на Парижкия институт за глухонеми. Сред претендентите за тази престижна и финансово привлекателна позиция кандидатства и д-р Никола Дело, считан за наследник на Итар, утвърден специалист по ушни заболявания с дългогодишен опит. Въпреки това, изненадващо за всички, избират Мениер, чиято кандидатура получава силна подкрепа от влиятелни представители на френската медицина. Решението за назначението на лекар, без клиничен опит в областта на отологията, предизвиква спорове и възражения в медицинските среди. Но така или иначе д-р Мениер встъпва в длъжност и това го поставя в среда, която го подтиква да изучава задълбочено анатомията и заболяванията на вътрешното ухо. Така едно административно решение, повлияно и от лични професионални връзки, се оказва повратен момент в историята на медицината. Две десетилетия по-късно той ще опише заболяване, което днес носи неговото име.

Откритието, което оспорва медицинските представи

Както вече споменахме, по онова време пристъпите на силен световъртеж обикновено се свързвали със заболявания на мозъка. Наблюденията на Мениер обаче постепенно го насочват към друга причина - вътрешното ухо. Тази негова хипотеза намира потвърждение в случая на млада жена, която получава внезапен световъртеж с тежко слухово нарушение и умира няколко дни по-късно. При аутопсията е установен кръвоизлив във вътрешното ухо.

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Макар този случай да не съответства на заболяването, което днес носи неговото име, Мениер пръв прави връзката между увреждане на вътрешното ухо и нарушения на слуха и равновесието. А неговото наблюдение придобива още по-голямо значение при обследването и на други пациенти, при които Мениер установява сходна връзка между двата вида оплаквания, но при които не се наблюдава внезапно и тежко увреждане. При тези пациенти световъртежът се появявал на пристъпи, съпроводени от шум в ушите и промени в слуха. Постепенно лекарят достига до извода, че тези прояви не са задължително признаци на мозъчно заболяване, а могат да произхождат от общ патологичен процес във вътрешното ухо. През 1861 г. той представя наблюденията и заключенията си пред Френската медицинска академия, като оспорва господстващите дотогава представи за произхода на световъртежа.

Поради ограниченията на медицинската техника през онова време и липсата на задълбочени изследвания и данни в областта на физиологията на слуховия апарат, Мениер не открива точния патологичен механизъм на описаното от него наблюдение, нито формулира окончателните му диагностични критерии. Голямото му постижение е, че обединява привидно различни симптоми и доказва, съвсем революционно, че те могат да имат общ произход. И както назначението му на поста, неговата теза също предизвиква спорове и в медицинската общност дълго време се наблюдава ригидност по отношение на промяната на представите за класическите възприятия на описаната патология. Мениер умира година по-късно и така и не доживява признанието на своето откритие. Него му го дава през 1874 г. знаменитият невролог Жан-Мартен Шарко, който за първи път използва наименованието "болест на Мениер" за съчетанието от световъртеж, шум в ушите и загуба на слуха. Така името на лекаря постепенно се утвърждава като медицински епоним.

Какво открива медицината след Мениер

Още десетилетия след първото описание точната причина за заболяването остава неясна. Лекарите вече могат да свържат симптомите с вътрешното ухо, но нямат възможност да наблюдават какво се случва в неговите миниатюрни структури по време на пристъп. Първият важен пробив се случва през 1938 г., когато британските изследователи Чарлз Холпайк и Хю Кернс, както и японският лекар Кьоши Ямакава, независимо един от друг описват характерни изменения във вътрешното ухо при пациенти с болест на Мениер. Установено е разширяване на изпълнените с ендолимфа пространства на мембранозния лабиринт (състояние, известно като ендолимфатичен хидропс).

Но, за да се разбере значението на това откритие, трябва да си представим устройството на вътрешното ухо. В него се намират охлювът, който участва в слуховото възприятие, и вестибуларните структури, които регистрират движенията и положението на главата. В мембранозния лабиринт има течност (ендолимфа), чието движение участва в механичното въздействие върху специализирани сетивни клетки, чрез които механичните стимули се превръщат в нервни сигнали. При ендолимфатичния хидропс обемът на ендолимфното пространство е увеличен, в следствие на което се нарушава функцията на сетивните структури и в резултата се появява характерното съчетание от слухови и равновесни симптоми.

Днес хидропсът се приема за важна патологична характеристика на болестта на Мениер, но не се разглежда като нейно пълно обяснение. Подобни промени могат да бъдат установени и при други състояния, а точната връзка между разширението на ендолимфните пространства и отделните пристъпи все още продължава да се изследва.

Самата причина за заболяването също не е окончателно изяснена. Обсъждат се генетична предразположеност, имунологични процеси, нарушения в регулацията на течностите във вътрешното ухо и други фактори, които карат учените да смятат, че не всички пациенти развиват болестта по един и същ механизъм.

Еволюция на диагностиката

През XIX век лекарят е разчитал почти изцяло на анамнезата (разказа на пациента) и клиничното наблюдение. Постепенно развитието на аудиометрията позволява слуховата загуба да бъде измерена и проследявана обективно. Това се оказва решаващо, защото при болестта на Мениер слухът може да се влошава по време на пристъп и частично да се възстановява между отделните епизоди.

С течение на времето става ясно и че не всеки световъртеж, придружен от шум в ушите, е болест на Мениер. Налага се създаването на диагностични критерии, които да разграничат заболяването от множеството други състояния с подобни прояви. През 1972 г. американските отолози първи публикуват стандартизирани определения, които впоследствие са преработвани.

Днес критериите, по които работят лекарите, са последно разработени през 2015 г. Те разграничават сигурна и вероятна болест на Мениер. За сигурна диагноза се изискват най-малко два спонтанни пристъпа на световъртеж с продължителност от 20 минути до 12 часа, невросензорна слухова загуба, засягаща ниските и средните честоти и документирана чрез аудиометрия, променливи слухови симптоми в засегнатото ухо и липса на по-подходящо обяснение за оплакванията. А специализирани магнитнорезонансни изследвания с контрастно вещество и отложено сканиране вече позволяват при определени условия да се визуализира ендолимфатичният хидропс при живи пациенти. Това представлява значителен напредък спрямо времето, когато подобни изменения могат да бъдат установени само пост мортем. Въпреки това магнитният резонанс не е универсален тест, който самостоятелно потвърждава или изключва болестта. Диагнозата остава преди всичко клинична, подкрепена от аудиометрията и преценката на специалиста.

Как протича болестта на Мениер?

Най-характерната проява са внезапните пристъпи на реален световъртеж (усещане, че околната среда се върти или че самият човек се движи, въпреки че е неподвижен). Пристъпът може да бъде толкова силен, че пациентът да не е в състояние да стои прав, да ходи или дори да държи очите си отворени, без да изпитва допълнителен дискомфорт. Често това състояние е съпроводено с гадене, повръщане, изпотяване и нестабилност в походката. Епизодите обикновено са с продължителност от десетки минути до няколко часа. При някои пациенти се появяват рядко, с продължителни периоди без оплаквания, докато при други се повтарят сравнително често и нарушават качеството им на живот.

Втората характерна проява е слуховото нарушение. В началото то обикновено засяга предимно ниските честоти и може да бъде променливо. Пациентът забелязва, че понякога чува по-зле, а след пристъпа слухът му частично или почти напълно се възстановява. С напредването на заболяването обаче слуховата загуба може да стане трайна и да обхване по-широк честотен диапазон.

Третата група оплаквания включва шум, бучене или пищене в ухото, както и усещане за натиск или запушване. Понякога именно тези симптоми предхождат световъртежа и предупреждават пациента за приближаващ пристъп.

Заболяването най-често започва в едното ухо, но с течение на времето може да засегне и другото. Според американския Национален институт по глухота и други комуникационни нарушения двустранно засягане се среща при приблизително 15-25% от пациентите.

Макар пристъпите да са най-драматичната проява, дългосрочният проблем често се оказва слуховата загуба. При част от болните световъртежът постепенно става по-рядък, но нарушението на слуха продължава да прогресира. Затова продължителният период без пристъпи не е непременно равнозначен на пълно оздравяване.

Защо не всеки световъртеж е болест на Мениер?

Това е може би най-важната част от съвременната диагностика. Световъртежът е симптом, който може да възникне при множество заболявания на вестибуларния апарат, нервната система и кръвообращението.

Особено често болестта на Мениер трябва да се разграничи от доброкачествения пароксизмален позиционен световъртеж. При него пристъпите обикновено продължават секунди и се провокират от конкретно движение на главата (обръщане в леглото или поглеждане нагоре). Причината е разместване на калциево-карбонатни кристалчета във вестибуларния апарат. За разлика от болестта на Мениер, типично липсват шум в ухото и колебания в слуха.

Друга важна диагноза е вестибуларната мигрена. При нея световъртежът може да продължава от минути до часове, понякога и по-дълго, а главоболието невинаги присъства едновременно с пристъпа. Подозрението се засилва при анамнеза за мигрена, чувствителност към светлина и звук и непоносимост към движение. Тъй като двете заболявания могат да имат сходни прояви и дори да съществуват едновременно, съвременните препоръки изрично изискват пациентите със съмнение за Мениер да бъдат оценявани и за вестибуларна мигрена.

Вестибуларният неврит обикновено причинява продължителен силен световъртеж, който трае дни, без характерната слухова загуба. При лабиринтит към световъртежа може да се добави и слухово нарушение, но протичането обикновено е остро и не се характеризира с повтарящите се пристъпи, типични за Мениер.

Необходимо е да бъдат изключени и други причини за едностранно слухово нарушение, включително вестибуларен шваном (доброкачествен тумор, произхождащ от обвивките на вестибуларния нерв). При определени пациенти с асиметрична невросензорна слухова загуба се назначава магнитнорезонансно изследване.

Друга диагностична отправна точка са съдовите заболявания на мозъка. Внезапният световъртеж понякога е проява на инсулт в задната мозъчна циркулация. Новопоявили се двойно виждане, затруднена реч, слабост, изтръпване, тежко нарушение на координацията или невъзможност за самостоятелно ходене са тревожни признаци, но инсулт може да протече и без всички тези симптоми. Ето защо внезапен, необичаен или продължителен тежък световъртеж, особено при първа поява, изисква спешна медицинска оценка, а не автоматично обяснение с Мениер.

Има ли лечение и може ли заболяването да изчезне само?

Към момента няма лечение, което надеждно да отстранява причината за болестта на Мениер и да гарантира окончателно излекуване. Това обаче не означава, че пациентите са обречени да живеят с непрекъснати пристъпи. Тъй като заболяването има променлив естествен ход, при някои хора пристъпите постепенно намаляват, а понякога настъпват продължителни периоди на ремисия. При други симптомите остават активни и изискват последователно лечение.

Целта на терапията обикновено е да облекчи острия световъртеж, да намали честотата на пристъпите, да съхрани максимално слуховата функция и да подпомогне равновесието между отделните епизоди.

По време на тежък пристъп лекарят може да предпише краткосрочно медикаменти, потискащи вестибуларните симптоми, както лекарства срещу гадене и повръщане, ако пристъпите са придружени с такива. Тези средства не лекуват самото заболяване, но могат да облекчат най-тежките му прояви. Продължителната им употреба извън пристъпите не се препоръчва рутинно, защото някои от тях могат да затруднят естественото приспособяване на нервната система към нарушенията в равновесието.

За профилактика на пристъпите понякога се използват бетахистин или диуретици. Те са включени като възможности в клиничните препоръки, но доказателствата за ефективността им не са достатъчно убедителни, за да се очаква еднакъв резултат при всички пациенти.

Когато симптомите остават тежки въпреки неинвазивното лечение, могат да се обсъдят кортикостероидни инжекции в средното ухо. При устойчиви и инвалидизиращи пристъпи се използва и гентамицин, който потиска функцията на засегнатия вестибуларен апарат, но носи риск от допълнително увреждане на слуха. Хирургичните методи се запазват за внимателно подбрани пациенти с тежко заболяване, при които другите подходи не са дали резултат.

При трайно нарушение на равновесието между пристъпите може да бъде полезна специализирана вестибуларна рехабилитация. При значителна слухова загуба се обсъждат слухови апарати, а в определени случаи и други слухопротезни решения.

Може ли пациентът сам да предотвратява пристъпите?

Това е един от най-често задаваните въпроси, защото непредвидимостта на световъртежа е силно обезпокоителна.

Тъй като първопричината за болестта на Мениер остава неизвестна, не съществува доказан начин да се предотврати самото ѝ възникване. След поставяне на диагнозата обаче пациентът може да предприеме определени мерки с цел по-добър контрол върху симптомите.

Най-често се препоръчва ограничаване на солта, тъй като натрият участва в регулацията на водния и електролитния баланс. При някои пациенти се препоръчват допълнителен прием на натрий, съответстващ на дневния препоръчителен прием за консумация на готварска сол. Равномерното разпределяне на храненията, избягването на прекомерна консумация на алкохол и кофеин, отказът от тютюнопушене и поддържането на редовен сън също могат да бъдат част от индивидуалните препоръки. Научната достоверност за ефекта от тези мерки обаче е ограничена, което не означава, че те са безполезни, а че не бива да се представят като универсално ефективна профилактика.

Полезно е пациентът да води дневник, в който отбелязва продължителността на пристъпите, съпътстващите слухови оплаквания, съня, храненето и евентуалните провокиращи обстоятелства. Така всеки сам за себе си може да открие дадени закономерности, макар че не всеки пристъп има разпознаваем провокатор.

Рискове по време на пристъп

Когато започне силен световъртеж, първата задача е да се предотвратят падане и нараняване. Пациентът трябва да прекрати дейността си, да седне или легне на безопасно място и да избягва резките движения на главата. За някои хора неподвижното положение в тиха, слабо осветена стая облекчава гаденето и дезориентацията.

Ако лекарят предварително е предписал медикамент за овладяване на пристъпите, той може да бъде използван според указанията. При повръщане е важно да се следи приемът на течности, а ако човек не може да ги задържа или се появят признаци на обезводняване, е необходима медицинска помощ.

По време на пристъп не бива да се шофира, да се работи с машини или да се предприемат дейности, при които внезапната загуба на равновесие може да причини травма. И особено важно е първият в живота пристъп на силен световъртеж да не се приема автоматично за проява на това заболяване. Внезапната загуба на слуха също изисква спешна лекарска оценка, независимо дали е придружена от световъртеж.

Ограниченията на медицинската наука с днешна дата

Повече от 160 години след наблюденията на Проспер Мениер заболяването, което носи неговото име, все още поставя въпроси пред медицината. Известно е къде възникват основните нарушения и какви изменения често ги съпътстват, но причината за появата им и механизмите, които отключват отделните пристъпи, не са изяснени напълно.

Напредъкът обаче е съществен. От времето, когато световъртежът се е приемал почти неизменно за мозъчно страдание и се е лекувал дори с кръвопускане, медицината днес е достигнала до обективно измерване на слуховите нарушения, прецизни диагностични критерии, образно визуализиране на структурите на вътрешното ухо и различни възможности за овладяване на симптомите.

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