Трябва да е 1% от минималната заплата, за да се актуализира автоматично, предлага председателят на БЛС д-р Брънзалов

2621 Снимка: Getty Images

Българският лекарски съюз настоява потребителската такса за преглед при лекар да стане 1% от минималната работна заплата. аргументът е, че тя е замразена вече 15 години на 2,90 лв., заяви председателят на съсловната организация д-р Николай Брънзалов по Нова телевизия.

По думите му сегашният й размер е толкова обезценен, че при приемане на еврото би бил някакви евроцентове само. Затова, по думите му, таксата в момента е обезсмислена.

Това не е първото настояване за вдигане на потребителската такса. Преди две години джипитата настояха пациентите да заплащат поне по 8 лв. на преглед, но тогава това не беше прието.

Като възможен изход с днешна дата д-р Брънзалов предложи връщане към първоначалната идея таксата да бъде процент от минималната работна заплата.

"Тя трябва да е 1% - ако минималната заплата е 960 лева, това прави около 9,60. Така сумата ще се актуализира автоматично и няма да бъде унизителна за труда на лекарите. Готови сме на разговори, за да не се повтарят грешките от миналото, когато тя беше фиксирана в левове", подчерта д-р Брънзалов.

Снимка: БТА

Той припомни, че значителна част от населението е освободена от такса - деца, хора с хронични заболявания, инвалидност и социални критерии. Според шефа на БЛС сегашните размери - 2,90 лв. за работещи и 1 лев за пенсионери - не изпълняват първоначалната цел на таксата.

"Това е социална дейност, но тя е за сметка на лекарския труд. Дори на вратите на кабинетите висят списъци, които никой не чете, а в дигиталната ера това е абсурдно", добави Брънзалов.

Според шефа на БЛС тези цени на таксата за определени социални групи не изпълняват първоначалната цел на таксата.

"Тя трябва да има две функции – да дофинансира лечебните заведения и да ограничава свръхпотреблението на медицински услуги. В сегашния си вид не изпълнява нито една от тях. Представете си лекар, който работи с пациент, изписва му лекарства и накрая получава едно левче – все едно свири на тротоара за дребни монети", недоволства медикът.

Брънзалов предупреди и за чисто практическите проблеми.

"Представете си – таксата е 51 евроцента. Пациентът дава 20 лева, а лекарят трябва да върне рестото в евро и евроцентове. Това ли е смисълът на лекарската професия – да се занимаваме със зарзаватчийски сметки?", попита лекарят.

По думите му проблемът с потребителската такса се преплита с общия недостиг на средства.

"Имаме 400 милиона лева дефицит в Здравната каса още през август. Това означава, че увеличение на заплатите на лекарите в болниците няма да има. Ограничаването чрез лимити също не е решение – пациентите не може да чакат на опашка, защото лимитът е изчерпан“, заяви д-р Брънзалов.

"Искаме диалог и рационално решение, а не кабинетите да се превръщат в касови апарати за дребни монети", обобщи председателят на лекарската съсловна организация.

