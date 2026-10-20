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Проф. д-р Калоян Давидов д.м., началник на Клиниката по урология в УМБАЛ "Софиямед" и ръководител на специализирания Простата център в лечебното заведение, е тазгодишният носител на най-високото отличие на Българския лекарски съюз "Лекар на годината 2026".

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Наградата му бе връчена по време на официалната церемония по случай Деня на българския лекар - 19-ти октомври, която се състоя тази вечер в Националния исторически музей. На събитието присъстваха водещи имена от лекарската гилдия, представители на държавните институции, медицинската и академичната общност, ръководители на лечебни заведения и лекари от цялата страна, а призът на проф. Давидов връчи лично Президента на Република България г-жа Илияна Йотова.

"За мен е изключителна привилегия и висока чест да получа този приз от съсловната организация. Приемам я като оценка за постиженията ми като ръководител и част от екип от изключителни професионалисти, посветили се на грижата да можем да предоставим на българските пациенти това, което биха получили във водещи центрове в Европа и по света. Благодарен съм на "Софиямед" и ръководството й за доверието и възможността да реализираме и развиваме своя потенциал, както и на семейството ми -за безрезервната подкрепа, търпение, вяра и че винаги са до мен. Желая на всички български лекари здраве- на тях и техните семейства, нека по-често си спомняме защо сме решили да бъдем лекари и да направим така, че българските пациенти да идват при нас с доверие", коментира проф. Давидов по време на приемането на плакета.

Проф. Давидов е сред водещите специалисти и пионери в областта на високотехнологичната и миниинвазивната урология у нас. През 2008 г. той става първият български хирург, оперирал простата с лазер, а през 2016 г. се сертифицира за работа с хирургичната роботизирана платформа "Da Vinci". До момента в екип той е осъществил над 1700 роботизирани операции за рак на простатата, бъбрека, пикочния мехур и пластични реконструкции. Той е и първият български уролог, избран за обучаващ хирург в образователната програма на производителя на робота "Da Vinci".

Снимка: "Софиямед"

През последните години проф. Давидов и екипът му внедряват редица иновативни технологии. През 2024 г. те разработват иновативна технология с добавена реалност и изкуствен интелект за 3D реконструкции при роботизирани операции на бъбреци и простата, а през септември 2025 г. въвеждат новия минимално инвазивен стандарт iTIND за лечение на увеличена простата.

През май 2026г. проф. Давидов организира и ръководи мащабен научно-практически уъркшоп на тема "Робот-асистирана органсъхраняваща хирургия при злокачествени тумори на бъбрека".

Събитието, проведено в хибриден формат със съдействието на Българското урологично дружество, откроява проф. Давидов като ключова фигура в обучението на следващото поколение хирурзи. Чрез директни излъчвания от операционните зали на УМБАЛ "Софиямед", той демонстрира пред колеги от страната и чужбина най-съвременните техники при 4 сложни робот-асистирани операции. Медици от над 10 държави следят най-модерните роботизирани методики онлайн, а с провеждането на специализирания workshop проф. Давидив, екипът му и лечебното заведение затвърждават позицията си на водещ академичен и технологичен център, в който иновациите и лекарската експертиза работят ръка за ръка в услуга на пациента.

Снимка: "Софиямед"

Благодарение на своя богат професионален опит, висока експертиза и новаторски подход в медицината, проф. д-р Калоян Давидов е носител на редица престижни номинации, призове и международни признания.

Призът "Лекар на годината 2026" е признание за неговия дългогодишен професионализъм, лидерство в прилагането на иновации, принос към обучението на млади специалисти и отдаденост към здравето и качеството на живот на пациентите.

Проф. д-р Калоян Давидов е безспорен лидер в съвременната българска медицина, чийто принос надхвърля границите на обичайната клинична практика. Чрез последователната си дейност той всяка година затвърждава своята роля на иноватор чрез успешното внедряване на иновативни методи в урологичната практика, поставяйки България на световната карта на съвременната и високотехнологична медицина. Чрез своята работа той не само подобрява клиничните резултати и качеството на живот на пациентите, но и активно обучава следващото поколение уролози. Като пионер в роботизираната урология с международно признание, носител на престижни отличия като и активен участник в световни научни форуми, проф. Давидов олицетворява най-високите стандарти за медицинска етика, визионерство и отдаденост. Неговата непрестанна работа за утвърждаване на иновациите е ярък пример за висок професионализъм и отдаденост на медицината.

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Професионална биография:

Проф. д-р Калоян Давидов, д.м. завършва медицина през 1994г. в ВМИ "София". По време на последвалата му редовна военна служба служи като лекар на поделение в Българската армия. От 1996 до 2000г. специализира Урология като клиничен ординатор в Клиниката по урология на МУ - София в УМБАЛ "Александровска", където от 2000 до 2004г. е ординатор. През 2004г. след конкурс е избран за асистент в Катедра по Урология на МУ - София. През 2006г. започва работа в новосъздадената Токуда Болница София като Началник на отделение, а по-късно и на Клиниката по Урология. От 2014г. до януари 2023г. е Медицински директор на Токуда Болница.

През 2017г. защитава дисертация на тема "Лазерна хирургия на простатата". През 2018г. е избран за Доцент по Урология, а през 2022 - за Професор.

От януари 2023г. е началник на Клиниката по урология в УМБАЛ "Софиямед". От ноември 2023г. е и ръководител на Простата център "Софиямед".

През 2008г. става първият български хирург, оперирал простата с лазер. Специализирал е неколкократно в болниците на Д-р Токуда в Япония. Има специализация по Холмиум-лазер хирургия на простатата в Кембридж, Обединено Кралство. Специализира перкутанна хирургия за бъбречни камъни и лапароскопия в Университета в Патра, Гърция. Преминал е редица квалификационни курсове в областта на урологията и в Германия и Турция.

Член е на Европейската и Американската урологични асоциации, както и е асоцииран член на борда на EULIS - организацията за бъбречно-каменна болест към Европейската урологична асоциация;

Провежда курсове по миниинвазивни методи за лечение на бъбречно-каменна болест и лазерна хирургия на простатата в международната програмата за обучение Vista на Cook Medical. Ръководител е на програми за специализация по Урология.

През 2015г. е отличен в проекта "Best doctors" - Най-добрите лекари в София на Darik radio.

През 2016г. е сертифициран за работа с хирургичната роботизирана платформа "Da Vinci" и в екип до днес осъществява над 1700 операции за рак на простатата, доброкачествени и злокачествени операции на бъбрека, рак на пикочния мехур и пластични реконструкции на пикочопроводите.

Той е първият български уролог, посочен за обучаващ хирург в образователната програма на производителя на робота "Da Vinci".

Автор е на монографична книга на тема "Роботизирани органосъхраняващи операции при рак на бъбрека", както и на множество научни публикации в национални и чуждестранни научни списания.

През февруари 2018г. като урологичен хирург е удостоен със сертификат Master Surgeon of Urology. Отличието се присъжда за ефективни и качествени хирургични грижи от международната сертификационна програма Surgical Review Corporation - международно призната система за сертификация на хирурзи, медицински центрове и болници, която има за цел повишаване на безопасността и ефективността, и утвърждаване на качествените хирургични грижи в цял свят.

През ноември 2024г. заедно със своя екип в УМБАЛ "Софиямед" разработва иновативна технология за добавена реалност приложима при роботизирани операции за премахване на злокачествени образувания на бъбрека (робот-асистирана парциална нефректомия (AR-RAPN), както и при радикално отстраняване на простатата при рак на простатата (радикална простатектомия (AR-RARP), подобряваща прецизността на хирургията, резултатите за пациентите и променяща стандартите за грижа в урологията в страната.

Нововъведението съчетава изображенията получени при извършен ядрено-магнитен резонанс (MRI) или компютърна томография (CT) със специализиран софтуер, чрез който се генерират подробни 3D модели на бъбреци или простата. Чрез задълбочено анализиране на извършените образни изследвания на пациента и точно картографиране на органите му и техните финни структури, използвайки изкуствен интелект, технологията създава детайлна 3D реконструкция спрямо уникалната анатомия на всеки пациент. Посредством приложението му и в комбинация с предимствата на робот-асистираната хирургия, проф. Давидов и екипа му имат възможност да запазят бъбречната функция колкото е възможно повече, да минимизират увреждането на околните тъкани и да намалят риска от усложнения по време на операцията. В случаите на рак на простатата, робот-асистираната хирургия е златен стандарт, а в комбинация с 3D модел и добавената реалност имат възможност да подобрят резултатите по отношение на задържането на урина и сексуалната функция при пациентите с тези диагнози.

Проф. Давидов е отличаван в класацията "Лекарите на които вярваме" на вестник "24 часа" общо 5 пъти през последните няколко години.

През 2023г. е отличен с приза "Лекар на годината" в годишните награди за професионални достижения от УМБАЛ "Софиямед", а през 2024г. членове на екипа му са отличени в категорията "Развитие и прилагане на иновации" за технологията за добавена реалност с изкуствен интелект.

Две поредни години - 2025г. и 2026г., проф. Давидов е отличаван със номинация в престижната категория "Changemakers" на Webit Awards- глобална платформа с поредица от събития, фокусирани върху иновациите, предприемачеството и експоненциалните технологии. Отличията в категорията се присъждат на личности с активен принос към положителна промяна и устойчиво развитие в обществото.

През септември 2025г. заедно с екипа на Простата център "Софиямед" въвеждат нов минимално инвазивен стандарт в лечението на увеличената простата чрез технологията i TIND- нитинолово устройство, което се имплантира временно в пикочния мехур и се изтегля по протежение на простатата. Методиката е приложима при мъже с лека до умерена доброкачествена простатна хиперплазия, а чрез инплантирането на iTind се цели преоформянето на тъканта на простатната уретра и шийката на пикочния мехур в рамките на едва 5 до 7 дни.

Проф. Давидов е активен участник в множество национални и международни конгреси, симпозиуми и семинари по специалността.

През май 2026г. Проф. Давидов организира и ръководи мащабен научно-практически уъркшоп на тема "Робот-асистирана органсъхраняваща хирургия при злокачествени тумори на бъбрека". Събитието, проведено в хибриден формат със съдействието на Българското урологично дружество, откроява проф. Давидов като ключова фигура в обучението на следващото поколение хирурзи. Чрез директни излъчвания от операционните зали на УМБАЛ "Софиямед", той демонстрира пред колеги от страната и чужбина най-съвременните техники при 4 сложни робот-асистирани операции. Медици от над 10 държави следят най-модерните роботизирани методики онлайн, а с провеждането на специализирания workshop проф. Давидив, екипът му и лечебното заведение затвърждават позицията си на водещ академичен и технологичен център, в който иновациите и лекарската експертиза работят ръка за ръка в услуга на пациента.

През юли 2026 г. екипът на Клиниката по урология към УМБАЛ "Софиямед", воден от проф. Давидов, взима участие в първия конгрес на SERUS (South East Robotic Urology Surgeons) в Истанбул. Там проф. Давидов представя научно изследване на тема: "Интеграция на 3D перфузионно картиране при робот-асистирана парциална нефректомия". Участието му, както и това на екипа му, в престижния международен форум не само демонстрира водещия му опит в персонализираното предоперативно планиране, но и затвърждава позициите на българската урологична школа на световната сцена, осигурявайки платформа за обмен на експертиза с водещи световни специалисти в роботизираната хирургия.

През септември 2026г. проф. Давидов е номиниран в категория "Здраве" на националния конкурс "Хора на бъдещето", организиран от списание BGLOBAL и имащ за цел да открои личности, които със своите знания, идеи, професионални постижения и обществен принос променят средата около себе си и допринасят за развитието на България.

Проф. Давидов участва активно и в информационни кампании насочени към профилактиката и промоцията на урологичното здраве, с акцент върху мъжкото здраве като той и екипа му регулярно организират или подкрепят кампании за безплатни профилактични и скринингови прегледи.

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