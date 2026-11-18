Легендарният "летящ кит" отново кръжа над Бургас (видео)
Airbus Beluga ST - един от най-разпознаваемите и необичайни товарни самолети в света, привлече вниманието на жителите на морския град
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Легендарният Airbus Beluga ST - един от най-разпознаваемите и необичайни товарни самолети в света, отново се появи в небето над Бургас, след като в средата на юли "летящият кит" за първи път в авиационната история на летището в морския град кацна на аеропорта.
Днес огромният товарен самолет бе заснет да прелита ниско и да прави няколко кръга над Бургас. Засега няма официално обявена причина за пристигането на Airbus Beluga, както и дали самолетът е изпълнявал маневри за заход към летището, технически полет или специализирана товарна задача.
Не е установена и регистрацията на конкретната машина, заснета над града, предаде местният сайт "Флагман".
Beluga ST е разработен на базата на Airbus A300, като фюзелажът му е специално модифициран за превоз на извънгабаритни товари.
Разширената горна част на корпуса позволява транспортирането на огромни детайли, а характерният му силует му носи прозвището "Летящият кит".
Самолетът е създаден от Airbus, за да транспортира големи самолетни компоненти между производствените бази на компанията в различни европейски държави като от този емблематичен модел са произведени едва пет самолета.