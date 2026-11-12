Безпрецедентният наплив от доброволци наложи временно ограничаване на приема, като желаещите са помолени да изчакат до следващата седмица

3989 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) призова гражданите временно да преустановят посещенията си за кръводаряване заради изчерпване на капацитета за приемане, обработка и съхранение на дарената кръв. От центъра помолиха хората, които желаят да помогнат на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", да отложат кръводаряването за следващата седмица.

Причината е огромният брой доброволци, които се отзоваха на призивите за помощ след трагедията, отнела живота на 12 души. Напливът от желаещи да дарят кръв надхвърли възможностите на центровете да обслужат всички в рамките на кампанията.

Общо 567 души в страната са дарили кръв в подкрепа на пострадалите, съобщи заместник генералният директор на Българския червен кръст (БЧК) д-р Надежда Тодоровска пред БТА. Акцията е организирана съвместно от БЧК, Столичната община и Националния център по трансфузионна хематология.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Най-голяма активност е отчетена в София, където кръв са дарили 397 души. Още около 200 доброволци обаче не са успели да се включат, тъй като капацитетът на кръвните центрове се е оказал недостатъчен за всички желаещи. Медицинските екипи са продължили да работят и след края на обичайното си работно време, за да приемат възможно най-много дарители, обясни д-р Тодоровска.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Кръводаряване в София Снимка: Булфото

В Ямбол, в близост до мястото на тежките катастрофи, кръв са дарили 36 души. В Сливен доброволците са били общо 134 - 77 през първия ден на кампанията и още 57 през следващия.

Въпреки необходимостта от временно ограничаване на приема, от Българския червен кръст подчертават, че кръводаряването трябва да бъде постоянна практика, а не само реакция при трагични инциденти.

Кръводаряване в Бургас Снимка: БТА

Д-р Тодоровска призова хората да даряват кръв регулярно, за да се поддържат достатъчни запаси от кръв и кръвни продукти. Това е особено важно при мащабни произшествия, когато за кратко време може да възникне необходимост от кръвопреливане на голям брой пострадали.

Дарената кръв преминава през задължителни изследвания и обработка, преди да бъде използвана за лечение. Отделните кръвни съставки имат различен срок на съхранение, поради което равномерното разпределение на кръводаряванията във времето е от съществено значение. Именно затова специалистите насърчават желаещите да помогнат да го направят и през следващите седмици.

Кръводаряване в Бургас Снимка: БТА

В момента продължава и традиционната есенна студентска кампания за кръводаряване на Българския младежки червен кръст, насочена към привличането на млади доброволци и популяризирането на безвъзмездното кръводаряване.

Мащабната дарителска акция беше организирана след двата тежки верижни сблъсъка на автомагистрала "Тракия", станали на 10 ноември около 7:00 часа сутринта при гъста мъгла. Катастрофите станаха в двете посоки на магистралата в района на пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. В инцидентите участваха общо 86 превозни средства. Първоначално беше съобщено за 11 загинали и 51 ранени, но впоследствие броят на жертвите нарасна на 12.

Трагедията предизвика силна обществена реакция и вълна от солидарност в цялата страна. Отзоваването на стотици доброволци показа готовността на гражданите да помогнат в критична ситуация, но постави и въпроса за възможностите на системата за кръводаряване да поема толкова голям брой желаещи за кратко време.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.