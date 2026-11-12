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Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) призова гражданите временно да преустановят посещенията си за кръводаряване заради изчерпване на капацитета за приемане, обработка и съхранение на дарената кръв. От центъра помолиха хората, които желаят да помогнат на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", да отложат кръводаряването за следващата седмица.

Войната по пътищата

Причината е огромният брой доброволци, които се отзоваха на призивите за помощ след трагедията, отнела живота на 12 души. Напливът от желаещи да дарят кръв надхвърли възможностите на центровете да обслужат всички в рамките на кампанията.

Общо 567 души в страната са дарили кръв в подкрепа на пострадалите, съобщи заместник генералният директор на Българския червен кръст (БЧК) д-р Надежда Тодоровска пред БТА.  Акцията е организирана съвместно от БЧК, Столичната община и Националния център по трансфузионна хематология.

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Най-голяма активност е отчетена в София, където кръв са дарили 397 души. Още около 200 доброволци обаче не са успели да се включат, тъй като капацитетът на кръвните центрове се е оказал недостатъчен за всички желаещи. Медицинските екипи са продължили да работят и след края на обичайното си работно време, за да приемат възможно най-много дарители, обясни д-р Тодоровска.

Кръводаряване в София
Кръводаряване в София Снимка: Булфото

В Ямбол, в близост до мястото на тежките катастрофи, кръв са дарили 36 души. В Сливен доброволците са били общо 134 - 77 през първия ден на кампанията и още 57 през следващия.

Въпреки необходимостта от временно ограничаване на приема, от Българския червен кръст подчертават, че кръводаряването трябва да бъде постоянна практика, а не само реакция при трагични инциденти.

Кръводаряване в Бургас
Кръводаряване в Бургас Снимка: БТА

Д-р Тодоровска призова хората да даряват кръв регулярно, за да се поддържат достатъчни запаси от кръв и кръвни продукти. Това е особено важно при мащабни произшествия, когато за кратко време може да възникне необходимост от кръвопреливане на голям брой пострадали.

Вълна от съпричастност: В цяла България се извиха опашки за даряване на кръв за пострадалите (снимки)
Виж още Вълна от съпричастност: В цяла България се извиха опашки за даряване на кръв за пострадалите (снимки)

Дарената кръв преминава през задължителни изследвания и обработка, преди да бъде използвана за лечение. Отделните кръвни съставки имат различен срок на съхранение, поради което равномерното разпределение на кръводаряванията във времето е от съществено значение. Именно затова специалистите насърчават желаещите да помогнат да го направят и през следващите седмици.

Кръводаряване в Бургас
Кръводаряване в Бургас Снимка: БТА

В момента продължава и традиционната есенна студентска кампания за кръводаряване на Българския младежки червен кръст, насочена към привличането на млади доброволци и популяризирането на безвъзмездното кръводаряване.

Мащабната дарителска акция беше организирана след двата тежки верижни сблъсъка на автомагистрала "Тракия", станали на 10 ноември около 7:00 часа сутринта при гъста мъгла. Катастрофите станаха в двете посоки на магистралата в района на пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. В инцидентите участваха общо 86 превозни средства. Първоначално беше съобщено за 11 загинали и 51 ранени, но впоследствие броят на жертвите нарасна на 12.

Трагедията предизвика силна обществена реакция и вълна от солидарност в цялата страна. Отзоваването на стотици доброволци показа готовността на гражданите да помогнат в критична ситуация, но постави и въпроса за възможностите на системата за кръводаряване да поема толкова голям брой желаещи за кратко време.

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