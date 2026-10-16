Снимка: Скрийншот от Фейсбук на Мaritime
Корабът "Челси-2" се включва в операцията по изтегляне до Бургас на ударения "Челси-3"
Повреденият плавателен съд се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Чуйте статията:
"Челси-2", който е на същия корабособственик, ще се включи в изтеглянето до бургаското пристанище на ударения "Челси-3", съобщиха от транспортното министерство.
От там съобщиха, че към момента котвата е захванала дъното и осигурява устойчивост на повредения плавателен съд.
Той се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец.
Операцията по овладяването и изтеглянето на кораба през вчерашния ден беше временно преустановена поради тежките метеорологични условия.
Въпреки че влекачът "Алиот" успя да достигне до съда в 12:45 ч., прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради сериозен риск за безопасността на екипите.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
"Челси-3", плаващ под малтийски флаг от Гиресун към Джурджулещ, беше поразен от дронове на 13 октомври на 17 морски мили източно от Бяла. 15-членният екипаж беше спасен.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.