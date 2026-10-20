Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Товарният кораб ABLE, който беше атакуван с дрон в българската изключителна икономическа зона на Черно море на 6 октомври, е потънал край бреговете на Турция. Плавателният съд, плаващ под флага на Палау, изчезнал от радарите късно снощи, съобщи "Нова телевизия".

Черно море под прицел

Корабът беше сериозно повреден при нападението на около 70 морски мили източно от град Бяла.

Всички 18 членове на екипажа му - 11 турски и седем индийски граждани - бяха спасени.

След удара на борда е избухнал пожар, а машинното отделение е започнало да се пълни с вода. Въпреки нанесените поражения плавателният съд остана на повърхността, но получи наклон и известно време се носеше без управление в Черно море. На 14 октомври ABLE напусна българската изключителна икономическа зона.

Плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра. При атаката той превозвал 5985 тона ечемик от Румъния за Турция.

След оглед на опожарения кораб ABLE: Няма отломки от дронове, карал е жито
Виж още След оглед на опожарения кораб ABLE: Няма отломки от дронове, карал е жито

На 6 октомври беше ударен и ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, който потъна още след нападението.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4427
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10128
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12173
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1512
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2372
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5498
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3851
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1510
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432