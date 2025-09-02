Жители на село Локорско и район "Кремиковци" блокираха движението на бул. "Ботевградско шосе" в София в знак на протест срещу намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на столичния район.

Протестът е срещу открития добив, замърсяване на околната среда и унищожаване на природните дадености в района.

Жителите заявяват, че държат на здравето и спокойния живот на хората и техните деца, предаде БТА.

Снимка: Булфото

"Копайте си вкъщи" и "Лакомията е грях" бяха част от плакатите, издигнати от протестиращите.

След шест опита и протести: Компания се отказа да разкрие кариера в Родопите
Хората настояват да бъде запазен чистият въздух за децата им и са категорични: "Не на кариерата".

Сборният пункт на протестиращите беше в с. Локорско, откъдето потегли автошествие към бул. "Ботевградско шосе", където протестиращите блокираха движението.

Снимка: Булфото

Протестиращите се опасяват, че 250 дка гора ще бъдат изсечени, възможно е да се стигне до срутища, опасни за жителите, въздухът ще се замърси и ще бъдат нанесени вреди върху природата, предаде Нова телевизия.

Снимка: Булфото

Хората са готови и на още протести, като следващият се планира да се проведе под прозорците на Министерството на околната среда и водите.

Снимка: Булфото

Движението на едното платно на булеварда беше блокирано за кратко. Кметицата на район "Кремиковци" подкрепи протеста на избирателите си.

Снимка: Булфото

"Като кмет на район "Кремиковци" заставам твърдо зад позицията на хората. Подобен обект ще донесе замърсяване, шум, риск за здравето и унищожаване на природата в непосредствена близост до домовете ни. С категоричното си "НЕ" на кариерата жителите заявяват своето "ДА" за чист въздух, здравословен и спокоен живот и опазване на природата за бъдещите поколения", заяви в социалната мрежа Лилия Донкова.

Снимка: Булфото

