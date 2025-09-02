"Копайте си вкъщи": Протест срещу кариера блокира "Ботевградско шосе" в столицата (снимки)
Жителите на район "Кремиковци" и село Локорско не са съгласни с проекта за открит добив на строителни материали на тяхна територия
Жители на село Локорско и район "Кремиковци" блокираха движението на бул. "Ботевградско шосе" в София в знак на протест срещу намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на столичния район.
Протестът е срещу открития добив, замърсяване на околната среда и унищожаване на природните дадености в района.
Жителите заявяват, че държат на здравето и спокойния живот на хората и техните деца, предаде БТА.
"Копайте си вкъщи" и "Лакомията е грях" бяха част от плакатите, издигнати от протестиращите.
Хората настояват да бъде запазен чистият въздух за децата им и са категорични: "Не на кариерата".
Сборният пункт на протестиращите беше в с. Локорско, откъдето потегли автошествие към бул. "Ботевградско шосе", където протестиращите блокираха движението.
Протестиращите се опасяват, че 250 дка гора ще бъдат изсечени, възможно е да се стигне до срутища, опасни за жителите, въздухът ще се замърси и ще бъдат нанесени вреди върху природата, предаде Нова телевизия.
Хората са готови и на още протести, като следващият се планира да се проведе под прозорците на Министерството на околната среда и водите.
Движението на едното платно на булеварда беше блокирано за кратко. Кметицата на район "Кремиковци" подкрепи протеста на избирателите си.
"Като кмет на район "Кремиковци" заставам твърдо зад позицията на хората. Подобен обект ще донесе замърсяване, шум, риск за здравето и унищожаване на природата в непосредствена близост до домовете ни. С категоричното си "НЕ" на кариерата жителите заявяват своето "ДА" за чист въздух, здравословен и спокоен живот и опазване на природата за бъдещите поколения", заяви в социалната мрежа Лилия Донкова.