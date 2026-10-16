Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Ще има 11 пилоти на изтребители F-16 в края на годината, заяви командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев пред журналисти, цитиран от БТА.

Нова бойна техника

Той участва в тържествения ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София по случай Празника на авиацията и българските ВВС. България вече получи осем изтребителя F-16.

В отговор на въпрос колко са пилотите към сегашния момент, генерал-майор Русев отговори, че не може да коментира бройката. През септември той каза, че ВВС имат осем подготвени пилоти за самолетите F-16, до края на годината ще станат 11, а към април 2027 г. – 15.

Подготовката на пилотите върви с темповете, с които очакваме. Те летят, участват активно в учения, които се провеждат в България. Участват и в настоящата ситуация със събиране на информация от въздуха, не мога да кажа повече детайли, но F-16 се използва пълноценно, каза генерал-майор Русев.

Когато бъде окомплектован на 100%, ще влезе и в бойно дежурство. Към момента това не е направено, не зависи от нас, но ние се готвим и когато самолетът е готов, летците веднага ще застъпят в бойно дежурство, каза още той.

Водим регулярна подготовка и се готвим да защитаваме небето на България. Носим дежурства. Дали има ескалация в Черно море, или не, за нас няма разлика. Винаги сме готови да действаме, заяви командирът на ВВС.

Ген. Русев: 8 пилоти вече са подготвени за F-16, до април 2027 г. ще станат 15
Виж още Ген. Русев: 8 пилоти вече са подготвени за F-16, до април 2027 г. ще станат 15

Относно изтребителите МиГ-29 командирът на ВВС посочи, че самолетите ще летят, докато имат ресурс.

Очаквам МиГ-29 да летят, докато бъде заменен от втора ескадрила изтребители или до изчерпване на ресурса през 2030 г. С Полша сме в постоянен контакт, поляците ни помагат във всяко едно отношение, това е единственият ни източник на резервни части и ремонти за самолетите МиГ-29, обясни генерал-майор Николай Русев.

Той отбеляза, че поляците все още поддържат техни изтребители МиГ-29 и ги използват и не всичко е дадено на Украйна.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4424
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10125
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12156
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1504
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2370
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5493
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2300
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3843
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1507
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432