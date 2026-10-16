"Водим регулярна подготовка и се готвим да защитаваме небето на България. Носим дежурства. Дали има ескалация в Черно море, или не, за нас няма разлика", заяви генерал-майор Николай Русев

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Ще има 11 пилоти на изтребители F-16 в края на годината, заяви командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев пред журналисти, цитиран от БТА.

Той участва в тържествения ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София по случай Празника на авиацията и българските ВВС. България вече получи осем изтребителя F-16.

В отговор на въпрос колко са пилотите към сегашния момент, генерал-майор Русев отговори, че не може да коментира бройката. През септември той каза, че ВВС имат осем подготвени пилоти за самолетите F-16, до края на годината ще станат 11, а към април 2027 г. – 15.

Подготовката на пилотите върви с темповете, с които очакваме. Те летят, участват активно в учения, които се провеждат в България. Участват и в настоящата ситуация със събиране на информация от въздуха, не мога да кажа повече детайли, но F-16 се използва пълноценно, каза генерал-майор Русев.

Когато бъде окомплектован на 100%, ще влезе и в бойно дежурство. Към момента това не е направено, не зависи от нас, но ние се готвим и когато самолетът е готов, летците веднага ще застъпят в бойно дежурство, каза още той.

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Водим регулярна подготовка и се готвим да защитаваме небето на България. Носим дежурства. Дали има ескалация в Черно море, или не, за нас няма разлика. Винаги сме готови да действаме, заяви командирът на ВВС.

Относно изтребителите МиГ-29 командирът на ВВС посочи, че самолетите ще летят, докато имат ресурс.

Очаквам МиГ-29 да летят, докато бъде заменен от втора ескадрила изтребители или до изчерпване на ресурса през 2030 г. С Полша сме в постоянен контакт, поляците ни помагат във всяко едно отношение, това е единственият ни източник на резервни части и ремонти за самолетите МиГ-29, обясни генерал-майор Николай Русев.

Той отбеляза, че поляците все още поддържат техни изтребители МиГ-29 и ги използват и не всичко е дадено на Украйна.

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