Когато "Бъдете здрави!" не остава само на картичка: 14-годишната кауза на "Софиямед"
От 2012 г. насам инициативата събира стотици лекари и хиляди пациенти около идеята, че профилактиката не търпи отлагане
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С наближаването на Коледа го чуваме по-често от всякога - в края на телефонните разговори, в празничните картички, в наздравиците около масата. "Бъдете здрави" е може би най-топлото пожелание, което си отправяме, но и онова, за което най-лесно забравяме да се погрижим сами. Обикновено отлагаме прегледа при лекар за "след празниците", за "по-спокойни дни" или за момента, в който тялото вече само ни принуди да спрем.
Коледа с кауза
Точно тази празнина между добрите думи и навременната грижа стои в основата на една от най-дългогодишните здравни инициативи у нас. Вече 14 години - още от създаването си през 2012 г. - университетският медицински комплекс "Софиямед" развива кампанията "Бъдете здрави!", превръщайки профилактиката от отлагано задължение в достъпна и разбираема кауза.
Устойчивата промяна рядко идва с еднократен жест. Нужни са време и последователност, за да се изгради онова, което се променя най-трудно - навикът да отидеш на преглед, докато още се чувстваш добре, без да оставяш болката да диктува графика ти.
Когато прегледът изпреварва симптомите
В медицината има един неписан парадокс - колкото по-навреме се обърнеш към специалист, толкова по-незабележима изглежда намесата му, и тъкмо в това е нейната стойност. Да предотвратиш усложнение, преди то да наложи болнично лечение, рядко изглежда драматично, но променя качеството на целия живот напред.
Именно на тази логика стъпват екипите на УМБАЛ "Софиямед" и ДКЦ "Софиямед", разположени в три блока. В рамките на "Бъдете здрави!" комплексът организира стотици профилактични кампании и акции, в които лекари от най-различни медицински направления преглеждат и консултират безплатно хиляди пациенти от София и от цялата страна. Фокусът остава върху скрининга и ранното откриване на обществено значими заболявания във всяка възраст.
Понякога обаче най-голямата пречка пред прегледа не е липсата на желание, а усещането за сложен административен лабиринт. Затова моделът на кампанията умишлено премахва излишните стъпки - записването става предварително, на регистратурата, по телефона или онлайн - и не се изисква направление от личен лекар. Така пътят до консултацията остава кратък и отворен за всеки, който реши да направи крачка навреме.
От "късмет" на елхата до четка за рисуване
За мнозина прагът на лечебното заведение носи неволно напрежение - пристъпваме го с мисълта, че там се говори само за болести. В "Софиямед" обаче последователно разместват тази рамка, превръщайки темата за профилактиката в разговор с човешко лице, въображение и чувство за повод.
Още през 2017 г. комплексът свързва грижата за здравето с емоцията - чрез фотоконкурса "Вашата емоция за Свети Валентин", чиито победители получават безплатни ваучери за прегледи и изследвания в пакетите "Профилактика на щитовидна жлеза" и "Здраво сърце".
Четири години по-късно, на 14 февруари 2021 г., Денят на влюбените отново събира романтиката и превенцията чрез игра с ваучери за безплатни кардиологични прегледи "за Нея и за Него", включващи ЕКГ и ехокардиография - дискретно напомняне, че сърцето има нужда от внимание не само в преносния смисъл.
През зимата на 2022 г., когато комплексът отбелязва своята десета годишнина, празничният символ придобива съвсем практичен смисъл.
На трите адреса на лечебното заведение грейва "Коледната елха на Здравето" - украсена с ваучери, от които пациентите могат да изтеглят своя "късмет" за безплатен профилактичен преглед при специалист.
А през 2026 г., навръх Международния ден на жената - 8 март, инициативата "Рисуване и профилактика само по женски" среща изкуството с времето за себе си, превръщайки профилактиката в непринудено и творческо преживяване.
Наред с тематичните игри с ваучери за прегледи, подобни кампании съпътстват и развитието на самото лечебно заведение - през 2026 г. те отбелязват откриването на новите специализирани Венозен център и Център по електрофизиология и кардиостимулация.
В ритъма на възрастите и сезоните
Отвъд нестандартните жестове, "Бъдете здрави!" следва естествения ритъм на човешкия живот и ключовите дати от Световния здравен календар. Отделните кампании се насочват към специфичните потребности на мъжкото и женското здраве, а детската профилактика закономерно намира своето място около два важни прага за всяко семейство - Международния ден на детето на 1 юни и началото на учебната година на 15 септември.
Всяка пролет, през май, комплексът обръща логиката на собствения си рожден ден - вместо да очаква поздравления, подарява на пациентите си безплатни профилактични прегледи.
В същото време присъствието на "Софиямед" не се затваря между болничните стени. Лекари от комплекса подкрепят безвъзмездно с консултации инициативи на други организации, влизат в училищата с обучителни презентации за учениците и превеждат медицинската материя на ясен, човешки език чрез образователни публикации в медиите и видеа в социалните мрежи.
Защото информираният човек взима по-уверени решения, а доверието в медицината започва там, където знанието среща разбирането.
В края на годината, когато отново ще си разменяме пожелания около празничната маса, историята на "Бъдете здрави!" оставя един тих, но ясен ориентир. Добрата дума тежи истински едва когато ѝ дадем посока - с един навреме запазен час, с доверие в специалистите и с избора да не отлагаме утрешното си спокойствие.
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