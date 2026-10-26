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Кметовете на общините Пробищип и Кратово в Северна Македония посетиха златодобивния рудник "Ада тепе" край Крумовград на 20 октомври. Визитата се състоя по покана на компанията "Генезис Рисорсиз", подготвяща добивни проекти на македонска територия. Гостите проучиха практическия опит на "ДПМ Крумовград" в устойчивото управление на минните процеси, опазването на природата и работата с местната общност.

Домакините представиха цялостния цикъл на развитие на находището. Презентациите обхванаха периода от първоначалните геоложки проучвания до окончателното приключване на производствената дейност. В момента на площадката се извършва цялостна техническа и биологична рекултивация на засегнатите терени. Македонската делегация разгледа на място демонтажа на промишлените съоръжения и възстановяването на естествения ландшафт.

Снимка: ДПМ Крумовград

Специално внимание по време на обиколката бе отделено на интегрираното съоръжение за съхранение на минни отпадъци. Технологията осигурява безопасно депониране и контрол на водите в района. В срещите участваха изпълнителният директор на "ДПМ Крумовград" Ирена Цакова и изпълнителният директор на "ДПМ Челопеч" Любомир Хайнов.

В рамките на работната програма гостите посетиха и Музея на златото в Крумовград. Визитата завърши с разговори за прилагането на европейските екологични изисквания при бъдещи инвестиции в добивния отрасъл на Балканите.

Снимка: ДПМ Крумовград

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