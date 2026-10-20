От транспорт и здравеопазване до дигитален двойник на район "Средец" – най-новите проекти ще бъдат представени на ГИС събитието на годината

240 Снимка: ESRI Bulgaria

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На 18 ноември България ще отбележи 27-ия Световен ден на Географските информационни системи (ГИС) с мащабна конференция под мотото "ГИС: Силата да създаваме интелигентно бъдеще заедно". Форумът ще се проведе в Гранд хотел Милениум София и се организира от Есри България в партньорство с повече от 70 водещи бизнес, академични, неправителствени и медийни организации. Събитието се очаква да събере над 900 български и международни експерти.

Сред акцентите в програмата ще бъдат демонстрации за първи път на Национална точка за достъп до транспортни данни, ГИС платформа за анализ на здравните неравенства в България и дигитален двойник на столичния район "Средец".

Специален гост-лектор във форума ще бъде Марк Гилик, ръководител на екипа на международната хуманитарна организация MapAction. Той ще представи как съвременните ГИС технологии подпомагат реакцията при бедствия и кризи чрез бързо картографиране, анализ на данни и координация на спасителните дейности. Сред примерите е реакцията при наводненията в Мозамбик в началото на 2026 г., когато ГИС анализи помагат на местните власти и ООН да идентифицират над 600 000 души, откъснати от водата, и да планират спасителни маршрути и хеликоптерни операции.

В София специално пристига и Брукс Патрик, глобален мениджър "Умни градове и регионално развитие" в Esri. Той ще представи международни проекти и тенденции в геопространствените технологии - от използването на ГИС за привличане на инвестиции в италиански градове и изграждането на железопътния коридор Rail Baltica до приложението на ГИС за нуждите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Снимка: ESRI Bulgaria

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Национални системи и иновативни приложения на ГИС у нас

Министерството на транспорта и съобщенията ще покаже новата Национална точка за достъп до транспортни данни (НТД) - част от ГИС базираната платформа Единна информационна точка на министерството. Тя обединява статични и динамични данни за транспортната инфраструктура и обществения транспорт в България, предлага услуги за маршрутизация и публични интерфейси за достъп до данните.

Медицински университет - Варна ще запознае участниците с ГИС платформа за оценка на здравните неравенства в България, разработена по научен проект, финансиран от фонд "Наука". Тя позволява картографиране и анализ на здравния статус на населението, човешките, материалните и финансовите ресурси на здравната система, както и оценка на риска и готовността за реакция при природни и антропогенни бедствия на субнационално ниво.

За първи път на Световния ГИС ден ще бъде демонстриран на живо и дигиталният двойник на столичния район "Средец". Той обединява фотореалистичен 3D модел на територията, градоустройствени анализи и данни в реално време.

В програмата на събитието са включени още интерактивната ГИС система на Басейнова дирекция "Черноморски район" за контрол и прозрачност при обработката на сигнали, както и системата на Община Търговище за устройство на територията и управление на активите на индустриалния парк.

Посетителите ще се запознаят на живо и с други ГИС приложения и реализирани проекти в сфери като околна среда, устройство на територията, местно управление, комунални услуги, комуникации, сигурност и образование.

Технологичната сесия ще представи новостите в платформата ArcGIS - включително AI агенти и асистенти, дигитални близнаци, решения за инфраструктура, интеграция с CAD и BIM, анализ на изображения, мониторинг в реално време, сигурност и мобилни приложения за работа на терен.

Образователни проекти и годишни награди

Световният ГИС ден ще даде сцена и на млади изследователи и образователни инициативи. На 18 ноември ще бъде открита виртуалната изложба с проекти от Националния образователен конкурс "Изучаваме света с ГИС" 2026, който се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката. Най-добрите интерактивни уроци и сторимапове, създадени от преподаватели, ученици, студенти и докторанти, ще бъдат отличени на официална церемония. В същата вечер ще бъдат наградени и победителите във второто издание на Националния студентски хакатон "ГИС и климат: Решения за бъдещето".

Кулминацията на мащабното събитие ще бъде връчването на годишните награди за специални постижения в ГИС, които отличават организации, екипи и експерти с принос за развитието на геопространствените технологии в България.

"ГИС технологиите имат все по-важна роля в решаването на обществени и бизнес предизвикателства - от транспорта и здравеопазването до управлението на градската среда и реакцията при кризи. Световният ГИС ден е възможност да покажем реалните резултати от тяхното приложение и как сътрудничеството между институциите, бизнеса и научната общност създава нови възможности за интелигентно и устойчиво развитие на България", коментира Миглена Кузманова, управител на Есри България.

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За Есри България

Есри България е лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС) с повече от 30 години опит на българския пазар. Създадена през 1995-а, компанията е изключителен представител на Esri за страната. Есри България реализира стратегически ГИС проекти от национален мащаб в различни сфери на икономиката, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура, сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др. Компанията е официален организатор на Световния ГИС Ден в страната. Есри България е партньор на българските университети и член на авторитетни български и международни организации. Повече информация на: http://esribulgaria.com/ .

За Esri

Esri, световният лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС), онлайн карти, анализи, локализационни и картографски услуги, помага на клиентите си да отключат пълния потенциал на своите данни, за да подобрят своите оперативни и бизнес резултати. Основана през 1969 г. в Калифорния, САЩ, днес софтуерните продукти на Еsri са внедрени в над 350 000 организации в целия свят и в повече от 200 000 институции в Европа, Америка, Азия, Африка и Близкия изток, включително в много компании част от Fortune 500, правителствени агенции, НПО и университети. Esri разполага със силна регионална мрежа от офиси, дистрибутори и партньори, които подпомагат работата на клиентите на местно ниво в над 100 държави на шестте континента. Със своя новаторски подход в геопространствените информационни технологии, Esri проектира най-иновативните решения за дигитална трансформация, Интернет на нещата (IoT) и комплексни анализи. Повече информация на www.esri.com.

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