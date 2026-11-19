Избраният за вицепрезидент юрист и журналист поиска увеличение на заплатите в обществените медии като при учителите

1164 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев обяви оставката си на редовното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

Той направи изказване по време на обсъждането в комисията на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 година, внесен от Министерски съвет на 16.11.2026 година.

"Бих искал първо пред народните представители в комисията по културата и медиите да обявя за оставката си като генерален директор на БТА. Ще я внеса с писмено заявление до председателя на Народното събрание заедно с удостоверението за избора ми за вицепрезидент, което Централната избирателна комисия очаквам да ми връчи през следващата седмица", каза Вълчев в началото на изказването си.

"Веднага след изборите обявих, че докато бъда освободен като генерален директор оставам ангажиран с подготовката на бюджета на БТА като ще продължа да отстоявам, че за възнагражденията в БТА, БНТ и БНР трябва да се прилага същият подход, както за учителите, защото огромната отговорност на медиите, като носещи знанието за днешния ден, ги приравнява на училищата", продължи Кирил Вълчев.

Той каза, че средномесечното възнаграждение в БТА, включително допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и допълнителното материално стимулиране, към 31 октомври 2026 г. е 1330 евро. През 2020 г. то е било 695 евро (1360 лева), което представлява увеличение с 88 процента при натрупана инфлация от 41,2 процента за периода. По думите му сектор "Образование" средномесечното възнаграждение към същата дата е 1494 евро при 746 евро (1459 лева) през 2020 г., или увеличение със 100,3 процента.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Затова генералният директор на БТА предлага между двете четения на държавния бюджет да бъде обсъдено увеличение на възнагражденията в БТА, Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и Съвета за електронни медии (СЕМ) поне със същия процент като в училищата, а при възможност да започне и поетапното им изравняване. Според него подобен подход заслужават и работещите в други сфери, свързани с просветата и културния живот - библиотеки, музеи, галерии, театри, оркестри и читалища. Той постави и въпроса за необходимостта от системна подкрепа чрез програми за частните медии, особено регионалните и българоезичните медии на българските общности по света.

Възнагражденията и осигуряването на журналистите са въпрос на насърчаване на професионалната журналистика и на редакционната отговорност на медиите, посочи Кирил Вълчев. По думите му държавният бюджет може да задава по-висок стандарт в обществените медии и да подпомага частните медии, които спазват професионални стандарти.

Предложеният проектобюджет на БТА ще позволи запазването на основните дейности на агенцията, които през последните шест години са били единодушно подкрепяни от девет парламента с общо 20 парламентарни групи, добави той.

Свободният достъп до информацията на БТА ще бъде гарантиран. Осигурени са необходимите 600 000 евро за третата вноска по лицензи за информационно-комуникационната инфраструктура. Това ще гарантира използването на лицензиран софтуер в агенцията, за разлика от преди шест години, когато са използвани свободни програмни версии с недостатъци или с неуредени права, каза генералният директор на БТА.

Той посочи, че бюджетът предвижда и необходимото дисково пространство за свободен достъп и съхраняване на информацията. За пет години текстовите новини са се увеличили с 50 процента спрямо 2020 г., а снимковите и видеоматериалите - близо десет пъти.

Създадената през тази година дирекция "БТА Институт" (BTA I) ще започне внедряването на изкуствен интелект в работата на агенцията. За тази дейност ще се търси допълнително финансиране по подпрограма "Медиа" на европейската програма "Творческа Европа". Бюджетът ще осигури и средства за обучения на служителите, отбеляза Вълчев.

Той добави, че ще продължи и социалната подкрепа за служителите. БТА изплаща 1500 евро при раждане на дете на свой служител, както и по 450 евро за служители с деца първокласници, осмокласници и абитуриенти. Предвидени са средства и за допълнителните платени отпуски, въведени през тази година - за рождения ден на служителя, за рождения ден на дете до 14-годишна възраст и допълнителен ден за служителите на ръководни и старши длъжности.

Бюджетът ще позволи продължаване на подобряването на условията за работа и обновяването на сградите на БТА. През тази година агенцията е получила съфинансиране за завършване на проект по "Красива България" и за започване на проект по програма "Развитие на регионите", каза Вълчев.

По думите му БТА ще може да продължи да поддържа своите 46 национални пресклуба, от които 10 са извън страната. С откриването на пресклуба в Атина през тази година агенцията вече има присъствие във всички съседни на България държави, както и сред българските общности в Одеса и Болград в Украйна. При оптимално използване на бюджета има подготвени хора за кореспондентски позиции в Тирана и Брюксел. Електрическите автомобили на агенцията осигуряват възможност за отразяване на събития в цялата страна при минимални разходи, каза генералният директор на БТА.

Агенцията ще продължи да получава без допълнителни разходи информация от 53 национални информационни агенции, с които през последните почти шест години са сключени договори за безвъзмезден обмен на информационни материали. Само възможността за безплатно използване на снимки от партньорските агенции спестява на бюджета ориентировъчно 400 000 евро, без да се включват икономиите от абонаменти за текстови емисии, посочи Вълчев.

Той добави, че ще продължи развитието на информацията за българите зад граница чрез дирекция "БГ Свят", създадена през 2021 г. От 300 новини през първата година на дирекцията броят им е нараснал до над 9000 през миналата година. Информацията обхваща близо 1000 организации и почти 500 населени места в 66 държави.

Списание ЛИК ще продължи да излиза със свободен достъп в електронен формат на интернет страницата на БТА. Над 300 броя от печатното издание ще бъдат разпространявани безвъзмездно в национални и регионални библиотеки, културни институции и университети. С подкрепата основно на министерствата на културата и туризма отделни броеве на списанието се издават и на чужди езици с цел популяризиране на България. Очакванията са тази подкрепа да продължи и през следващата година, каза Вълчев. Той съобщи, че броят, посветен на 180 години от излизането на първия български вестник "Български орел", издаван от Иван Богоров в Лайпциг, ще бъде публикуван и на немски език и представен в Българския културен институт в Берлин. Предвижда се и поставянето на паметна плоча на мястото в Лайпциг, където е излизал вестникът.

Ще продължат да работят създадените през 2021 г. специализирани редакции за икономика и за знание и култура "ЛИК", каза генералният директор на БТА. Агенцията ще продължи партньорствата си с повече от 200 организации в областта на културата, образованието, науката и икономиката, които предоставят безвъзмездно информационни материали на БТА. Сред тях са всички 51 университета в България.

БТА ще може да продължи съвместните си проекти с институциите на Европейския съюз, включително по политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика. За тях са необходими средства за съфинансиране, които проектобюджетът за следващата година позволява да бъдат осигурени в ограничени размери, каза Вълчев. И припомни, че през последните почти шест години БТА е приключила осем проекта с европейски институции, като общата стойност на полученото финансиране е около 1,3 млн. евро.

БТА ще продължи да бъде седалище и генерален секретариат на Асоциацията на балканските новинарски агенции - Югоизточна Европа (АБНА - ЮЕ), чието седалище е в София от 2022 г. Наскоро беше защитено и назначаването на заместник генералния директор Евгения Друмева за генерален секретар на организацията, каза Вълчев.

По думите му бюджетът ще позволи запазване на контактите и сътрудничеството с международните информационни агенции чрез участието на БТА във форумите на Европейския алианс на новинарските агенции (ЕАНА) и MINDS International - базираното във Виена сдружение на 26 водещи информационни агенции от целия свят, работещи за сътрудничество в областта на информационните услуги.

"Бих искал да благодаря на хората в БТА за ползотворната съвместна работа, с която преобразихме към по-добро Агенцията. Специално благодаря на присъстващите тук заместник генерален директор Евгения Друмева, която по закон ще управлява Агенцията до избора на нов генерален директор, главният секретар Юлия Соколова и директорът на "Финанси" Йоана Петрова. Благодаря и на народните представители за единодушната подкрепа през изминалите 6 години. Смирено моля за прошка за нещата, които не успях да постигна в БТА. Дадох всичко по силите си за възхода на Агенцията - почти без почивни дни разделях времето да бъда в централата в София, да градя и развивам мрежата в страната и да осигурявам събирането на информация от света и за живота на българите, живеещи извън границите на България, както ме задължава Законът за БТА. Стараехме се всичко сторено да бъде прозрачно с публикации в интернет страницата на агенцията и с подробните отчети, които парламентите приемаха без нито един глас против", каза Кирил Вълчев.

Председателят на парламентарната комисия Антон Кутев (ПГ "Прогресивна България") благодари на Вълчев и каза, че съобщението за оставката му означава, че следва да се задвижи процедурата по избор на нов генерален директор на БТА. По думите на Кутев това ще се случи в началото на идната година, след края на бюджетната процедура.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.