Това беше акция на ДБ и Цанов - комбинирана, добре премислена атака, заяви и журналистът Явор Дачков

14617 Скрийншот: YouTube/Мартин Карбовски

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Журналистът Мартин Карбовски отхвърли твърденията, че е свързан със спецслужбите или че Държавната агенция "Национална сигурност" е оказвала натиск върху Ива Михайлова да гостува първо в неговото предаване. В ефира на предаването си той коментира дебата около интервюто, заявявайки, че Михайлова е попаднала в среди, които описа като "журналистически змиярник".

Повод за коментара стана разпространен от ютюбъра Станислав Цанов аудиозапис, в който младата жена твърди, че е била заплашвана от ДАНС със спиране на медицинското ѝ лечение при отказ от интервю. Публикацията предизвика политическа реакция, като представители на "Демократична България" поискаха проверка по случая и оставката на председателя на агенцията Пламен Тончев. Самата Михайлова, адвокатът ѝ, майка ѝ, както и от ДАНС официално отрекоха наличието на какъвто и да е принудителен натиск.

По отношение на организацията на срещата Карбовски обясни, че Михайлова е давала интервюта на множество места и екипи.

"Нямам сестра, не съм ченге. Всичко това, което се изсипа върху мен, се крепи на две прости лъжи. Първата лъжа е, че тя не е дала интервю само при мен - напротив, ние бяхме по средата - преди нас Иво Никодимов и Канна. Тя е дала 4-5 интервюта. И между другото да се възползвате от тази ситуация, където една объркана млада жена попада в нашия журналистически змиярник, моля ви се, това беше отвратително", заяви Карбовски.

По думите му подготовката за нейното гостуване е била затруднена и е включвала съгласуване с адвокат, което според него опровергавало версиите за намеса на ДАНС, тъй като екипът му е срещал логистични препятствия, за да я доведе в студиото.

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"При нас - екипът ми е свидетел, ни върза тенекия. Това много рядко се случва. Ще дойде, ще дойде, няма да дойде - идва с адвокат. Аз викам "не искам адвокатът да говори". Тя не дойде в петък, дойде в събота, а после имаха претенции да го пуснем по-рано. Какъв ДАНС сте вие, не можете да накарате Ива да дойде. Мисля, че се отнесохме доста добре с нея. Това не беше достатъчно "ДАНС-аджийско", беше човешко интервю", разказа Карбовски.

Журналистът отправи критики към Станислав Цанов заради разпространения запис, като изрази мнение, че материалът е бил подложен на монтаж.

"Там има два мъжки гласа, говори се нещо, рязано е", коментира още Карбовски и добави:

"Технически това не е интервю - това е запис, който е рязан, има два мъжки гласа в него, вадено е с AI кой какво е казал. Но това е натъкмявано. Цанов обича сензациите".

В дискусията участва и журналистът Явор Дачков, който изнесе тезата за координирани действия между политически фигури и интернет канали. Според него последователността от изяви на политици от "Демократична България" и внесените от тях искания за кадрови промени в службите сочат към предварително обмислена кампания.

"Цанов пусна запис с нея, без да я пита и тя без да знае, че я записва", подчерта Дачков.

"Това беше акция на ДБ и Цанов съвместна, защото той беше поканил за запис Ивайло Мирчев и Божанов, а днес сутринта Елисавета Белобрадова излезе в БНТ и поиска оставката на шефа на ДАНС заради абсолютна инсинуация. Тоест това е комбинирана, добре премислена атака. Това трябва да се знае", категоричен беше Дачков.

"Това е в услуга на македонците в момента", допълни Мартин Карбовски.

"Сега да обясним накратко защо се случва всичко това. Едното е македонският проблем, но атаката срещу теб и мен в момента е, защото ставаме доста влиятелни. Нашите YouTube канали се гледат, а техните - не. Те имат усещането, че започва да се изгражда солидна опозиционна мрежа с голямо влияние и затова започват да атакуват, както могат", каза още Дачков.

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