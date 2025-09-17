Той ще е за приноса ѝ за повишаване репутацията на България, като резултат от изключително големите ѝ заслуги за развитието на световната икономика и дейността на международните финансови институции

1295 Снимка: AP/БТА

Правителството предлага Кристалина Георгиева за награждаване е орден "Стара планина", съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Министерският съвет прие решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Кристалина Георгиева с орден "Стара планина" първа степен, за нейния принос за повишаване репутацията на страната ни, като резултат от изключително големите й заслуги за развитието на световната икономика и дейността на международните финансови институции.

Кристалина Георгиева е родена на 13 август 1953 г. в София. Тя е български икономист с международно признание, в момента е управляващ директор на Международния валутен фонд, като управлява МВФ от 2019 г. Георгиева е първият представител от Източна Европа, заел този пост.

Кариерата й започва в академичните среди, след което повече от две десетилетия работи в Световната банка, където достига до поста главен изпълнителен директор. В периода 2010-2016 г. е европейски комисар, отговаря в ЕК първо за международното сътрудничество и хуманитарната помощ, а след това за бюджета и човешките ресурси.

Кристалина Георгиева е известна с експертизата си в областта на устойчивото развитие, борбата с глобални кризи и реформите в международните институции. Георгиева е носител на редица международни отличия и се нарежда сред най-влиятелните личности в световната финансова и икономическа политика. Кристалина Георгиева активно подкрепя България в усилията й да бъде пълноправен член на ЕС и да запази европейската си идентичност и път, поясняват от МС.

Правителството счита, че връчването на държавната награда ще бъде израз на висока чест и уважение към Кристалина Георгиева, допълват от кабинета "Желязков".

Кристалина Георгиева зае тринадесетото място в класацията на "Форбс" (Forbes) през 2024 г. за най-влиятелните жени в света, припомня БТА.

