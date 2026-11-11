Председателят на Сдружение "Браншови съюз Пътна помощ", които вчера безвъзмездно участваха в акцията, получил информация, че от хората се искали сериозни суми, за да им освободят возилата

17499 Колаж: Dir.bg

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Автомобили, участвали във вчерашната двойна верижна катастрофа на магистрала "Тракия", са били извозени по нареждане на МВР на паркинга на Господин Вълев, известен като Динко от Ямбол, заяви председателят на Сдружение "Браншови съюз Пътна помощ" Димитър Михайлов. Днес лидерът на организацията, членове на която снощи безвъзмездно участваха в акцията, е получил информация, че на собствениците на пострадалите возила са били искани сериозни суми, за да ги освободят от паркинга на Динко. По този повод Михайлов настоява за спешна среща с вътрешния министър.

"По разпореждане на местните власти бяхме инструктирани всички извозвани от нас автомобили да бъдат насочвани и разтоварвани на паркинг на г-н Господинов (изглежда бърка личното име с фамилия, бел. ред.), известен като "Динко". Изпълнихме дадените ни указания в хода на операцията. Впоследствие до нас достигнаха тревожни сведения, че от собственици, които желаят да приберат автомобилите си от този паркинг, се изискват парични суми. Настояваме компетентните органи незабавно да проверят тези сведения и правното основание за евентуално исканите плащания", обърна се председателят на Сдружение "Браншови съюз Пътна помощ" Димитър Михайлов към министър Иван Демерджиев с настояване за спешна среща заради данните, че с помощта им се злоупотребява.

По разкази на потърпевши за освобождаване на камион от въпросния паркинг се искали 8000 евро, посочи Михайлов пред "Сега". Той потвърди, че от МВР са разпоредели на доброволците да извозват автомобилите до посочения паркинг. "Не останахме очаровани", сподели председателят на Сдружение "Браншови съюз Пътна помощ". По думите му наблизо е имало други големи паркинги, които е можело да бъдат ползвани, но тогава МВР е трябвало да им осигури охрана. Михайлов смята, че по този начин не може да се гарантира съдбата на товарите от камионите.

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В отговор на запитване на изданието, от МВР са заявили, че в ОДМВР - Ямбол няма постъпили жалби или сигнали във връзка с репатрирането или съхранението на изтеглените пътни превозни средства. Въпреки това, днес била извършена проверка на паркинга. "Към момента нарушения не са констатирани. Полицията ще продължи да извършва периодични проверки и има готовност да реагира веднага на всеки сигнал", са казали още от вътрешното министерство.

От МВР посочиха, че след инцидента част от колите са върнати на собствениците им, а онези, които са веществени доказателства, се намират на охраняем паркинг. Оттам не посочват кой е той, но уточняват, че връщането им на собствениците ще става под полицейски надзор, допълни БНР.

Михайлов каза още пред "Актуално", че действията им са били с кауза, със съпричастност към пострадалите, но се притесняват да не излезе така, че да обвиняват тях, че изнудват хората да си получават превозните средства. "Не искаме да има задкулисие, искаме всичко да е чисто и светло - както сме го направили. Както сме го започнали, така да го завършим", заяви шефът на Браншовия съюз Пътна помощ.

Самият Динко е отказал коментар по темата.

Вчера мъж, представил се за свидетел на трагедията с 11 жертви, написа, че Вълев е бил забелязан да носи кашон с кроасани на полицаите на терен:

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