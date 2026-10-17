Най-голямото предизвикателство при провлачването беше съчетанието от лошото време и тежките повреди по плавателния съд, който е с пробойни и е полуразвалина, заяви капитан Живко Петров

10016 Снимка: BulFoto

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Операцията беше извършена при лошо време и е безпрецедентна такава, каза пред журналисти министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев за операцията по изтеглянето на моторния кораб "Chelsea 3", който влезе на порта на пристанище Бургас, предава БТА.

Това е спасителна операция, за която сме изключително доволни, че от втория път е успешна, коментира министърът.

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Той поясни, че операцията е под контрола на Министерството на транспорта и "Морска администрация"-Бургас.

Като представители на Министерството на транспорта сме отговорни безконтролни дрейфиращи кораби да не бъдат оставяни в нашето море затова направихме всичко възможно корабът да бъде докаран тук, подчерта министърът.

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Пеев изтъкна, че ръководител на операцията е капитан Живко Петров и му благодари. Като Министерство на транспорта сме отговорни дрейфащи безконтролни кораби да не бъдат оставени в нашето море. За това направихме всичко възможно корабът да бъде докаран тук, каза още Георги Пеев.

Той подчерта, че България ще направи всичко възможно да се съберат доказателства и да се направи независимо разследване, в което еднозначно да се установи откъде идва атаката. Пеев отбеляза, че премиерът Радев е заявил това по време на посещението му в Брюксел.

Снимка: БТА

Министърът припомни и разговорите на Радев с Урсула Фон дер Лайен, председател на ЕК, с Антонио Коща, председател на Европейския съвет, и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Най-вероятно атаката е дошла от Русия, тъй като едва ли Украйна атакува сама собствените си кораби, но ние трябва да докажем, че това е така, каза транспортният министър.

Георги Пеев подчерта, че винаги трябва да се базираме на доказателства и допълни, че българските власти ще направят разследване и резултатите ще бъдат оповестени и комуникирани с Европа. Ако има нужда от помощ - тя ще бъде осигурена, подчерта министърът и допълни, че еднозначно ще покажем резултатите пред обществото и ЕС.

Министърът категорично отрече твърденията, че вторият кораб на компанията собственик - "Chelsea 2", е изнесъл товар от "Chelsea 3" и допълни, че българската държава е предприела необходимите мерки, за да контролира сама процеса.

Снимка: БТА

По думите му "Гранична полиция" и Военноморските сили са осигурили охраната на плавателния съд и са предотвратили възможността за нерегламентиран достъп до него. "Ние сме осигурили предпазване от каквито и да е желания на някой да може да се качи на кораба. Никой не се е качил на кораба", заяви Пеев. Той уточни, че "CHELSEA 2" е пристигнал с намерение да помогне за съпровождането на "Chelsea 3" до пристанище Бургас.

"В пълен синхрон Военноморските сили, "Гранична полиция" и Министерството на транспорта в лицето на "Морска администрация" осигуриха това предпазване на кораба. В това съм абсолютно категоричен", подчерта Георги Пеев.

Огледите на "Chelsea 3" ще започнат още днес, като в тях ще участват всички компетентни български органи, ангажирани със случая, посочи министърът и уточни, че Министерството на транспорта има конкретни правомощия, а останалите проверки ще бъдат извършени от съответните институции.

Пеев коментира и темата за новите кораби за търсене и спасяване, като заяви, че за първия вече е осигурено европейско финансиране. "Много се говори в последните дни за нови кораби, които не са купени, как били заложени, пък ще идват, няма да идват. Искам да кажа нещо много ясно. Всеки говори, обаче никой не ги е докарал тези кораби. Ние за няколко дни сме осигурили вече за първия кораб европейско финансиране", каза министърът.

По думите му процедурата за доставка на първия нов кораб се очаква да започне догодина, като срокът за изпълнение според програмата е 2029 г. След това министерството ще търси европейско финансиране за още един кораб и ще работи за подобряване и интегриране на данните в системата за търсене и спасяване.

Снимка: БТА

В отговор на въпрос за средствата за изтеглянето на "Chelsea 3" Георги Пеев посочи, че те ще бъдат осигурени от държавата. "Средствата не са чак толкова много, колкото предполагате. Така че ще бъдат осигурени от българската държава. Българската държава е отговорна за всичко, което се случва в лицето на Министерството на транспорта", заяви той.

Министърът обясни, че действията на държавата са продиктувани както от задължението да защитава страната и гражданите, така и от необходимостта да не се допусне екологична катастрофа. "Българската държава, освен че има задължение да пази страната и гражданите си, морските си и въздушните си пространства, има и задължението да не допуска екологични катастрофи", каза също Георги Пеев.

Снимка: БТА

Междувременно капитанът на пристанище Бургас Живко Петров, който, заедно с министъра, посрещна плавателния съд при влизането му в порта рано тази сутрин, заяви, че "най-голямото предизвикателство при провлачването на моторния кораб до пристанището е било съчетанието от лошото време и тежките повреди по плавателния съд, който е с пробойни и "е полуразвалина, а не кораб".

По думите му основният риск при операцията е бил да не се стигне до допълнителни конструктивни повреди и потъване на кораба при провлачването и заставането му на буксир. Най-сложна и опасна е била операцията по качването на екипите на борда. Тя не е успяла да бъде осъществена предишния ден заради метеорологичните условия, но вчера времето се е подобрило и екипите са се качили на плавателния съд.

Снимка: БТА

В операцията са участвали два гранично-полицейски кораба, влекач на буксирната компания на пристанище Бургас, служители на "Морска администрация" и Военноморските сили. Петров благодари на участниците в операцията и специално на капитан Тодор Корунчев, управлявал влекача.

"Визуално корабът има три пробойни - една в левия борд, една в десния борд и една на кърмата. Това е, което се вижда отвън. Всичко останало експертизите трябва да го покажат", посочи капитанът.

Предстои "Chelsea 3" да бъде поставен на кей на пристанище Запад, след което ще бъдат извършени експертизи за установяване на състоянието и пораженията по плавателния съд.

Операцията по изтеглянето на моторен кораб "Chelsea 3", атакуван с дронове, навлезе в същинската си фаза в 20:25 часа снощи, информира Министерството на транспорта и съобщенията.

На 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море край България. Моторният кораб "Chelsea 3", плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. Другият кораб "HS Dignity", плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла.

Военно-окръжна прокуратура - София обяви вчера, че образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд "Chelsea 3".

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