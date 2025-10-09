Изпускат водата от езерото в Лесопарк "Липник" с хидропомпени агрегати
Ще има дежурни през цялата нощ на критичните точки, съобщи кметът на Русе Пенчо Милков
Втори хидропомпен агрегат ще увеличи дебита на изпускане на водата от езерото в Лесопарк "Липник", след като един вече работи в град Мартен за изпомпване на водата към река Дунав, съобщи кметът на Русе Пенчо Милков.
Тази вечер той обяви бедствено положение и незабавна евакуация на село Николово заради опасност от наводнение при скъсване на язовирна стена. В заповедта се разпорежда извършване на незабавна евакуация на жителите на селото, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в Лесопарк "Липник", където има риск от скъсване на нарушената дига. Жителите на град Мартен и село Сандрово са предупредени за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети действия за тяхното извеждане.
"Осигурихме полицейско присъствие на стената за през нощта, както и доброволци от общинското ни формирование, за наблюдение на обстановката. На критичните точки по протежение на канала за изпускане сме разположили хора и техника, които ще дежурят през цялата нощ", съобщи Милков.